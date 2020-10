Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato, in conferenza stampa, le motivazioni del nuovo provvedimento, firmato nella notte, e in vigore da domani e sino al 24 novembre compreso, mirato a ridurre sensibilmente la curva dei contagi da Covid-19, in questi giorni in continua e netta crescita. Focalizzandoci esclusivamente sul mondo sportivo: – l’accesso…