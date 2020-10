LECCE – Ulteriori test, tutto il gruppo è negativo. Chiesto (e accordato) il posticipo di un’ora per la gara di Cosenza

Arriva al settimo tentativo la prima vittoria stagionale per la Virtus Francavilla. Al Giovanni Paolo II, ieri sera, la squadra di mister Bruno Trocini ha ripreso e battuto il Potenza per 2-1. Lucani in vantaggio al 29′ con Cianci, poi l’espulsione per doppio giallo al calciatore potentino Zampa dà il via alla rimonta biancazzurra nella ripresa,…