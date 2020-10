VIRTUS FRANCAVILLA – Reazione d’orgoglio e Potenza battuto: arriva la prima vittoria biancazzurra. Risultati e classifica dopo la 7ª

Arriva al settimo tentativo la prima vittoria stagionale per la Virtus Francavilla. Al Giovanni Paolo II, ieri sera, la squadra di mister Bruno Trocini ha ripreso e battuto il Potenza per 2-1. Lucani in vantaggio al 29′ con Cianci, poi l’espulsione per doppio giallo al calciatore potentino Zampa dà il via alla rimonta biancazzurra nella ripresa, prima con Nunzella, al 10′, poi con Mastropietro, al 17′.

La Virtus sale, così, a quota 5, in attesa delle gare odierne. Salvo stop, il prossimo turno è previsto per domenica 1° novembre, alle 17.30, sul campo del Monopoli.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA-POTENZA 2-1

RETI: 29′ pt Cianci (P), 10′ st Nunzella (VF), 17′ st Mastropietro (VF)

VIRTUS FRANCAVILLA: Crispino, Zenuni (12′ st Perez), Giannotti, Mastropietro (26′ st Pambianchi), Delvino, Franco, Caporale, Sparandeo (1′ st Castorani), Ekuban, Nunzella (32′ st Pino), Di Cosmo. All. Trocini.

POTENZA: Marchegiani, Panico (34′ st Compagnon), Conson, Coccia, Cianci (12′ st Viteritti), Boldor, Salvemini (34′ st Baclet), Zampa, Di Livio (37′ pt Iuliano), Coppola, Di Somma (34′ st Volpe). All. Somma.

ARBITRO: Ricci di Firenze.

NOTE: espulso al 32′ pt Zampa per doppia ammonizione.

SERIE C/C – Risultati 7ª giornata, classifica e prossimo turno

PROSSIMO TURNO

(giornata n. 8)

sab. 31/10 h 15: Paganese-Teramo

dom. 01/11 h 15: Catania-Vibonese, Palermo-Viterbese, Ternana-Catanzaro, Juve Stabia-Bisceglie; h 17.30: Casertana-Turris, Monopoli-Virtus Francavilla, Potenza-Cavese, Foggia-Bari (riposa Avellino)

–

