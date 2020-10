SERIE D/H – Il Brindisi atteso a Fasano, il Casarano a Gravina. Taranto-Sorrento il match-clou: programma e arbitri della 4ª giornata

In ottemperanza alle ultime disposizioni governative, dalla prossima gara interna, l’Us Lecce aprirà i suoi cancelli ad un massimo di mille tifosi. Per Lecce-Cremonese di mercoledì 21 ore 19 (apertura cancelli ore 17), quindi, come si legge in una nota della società, “saranno messi in vendita 600 biglietti, mentre 400 tagliandi saranno riservati agli sponsor,…