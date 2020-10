SERIE C/C – Virtus Francavilla, arriva un Catania in grande forma: programma e arbitri della 5ª giornata

Comincia domani pomeriggio il trittico settimanale per le squadre di Serie C girone C. La Virtus Francavilla, dopo la rocambolesca sconfitta di Castellammare di Stabia, prova a cancellare lo zero dalla casella delle vittorie ospitando il Catania, che, in tre partite, ha racimolato ben sette punti, cancellando, così, in poco tempo, il -4 di penalità.

Al “Giovanni Paolo II” arbitrerà il signor Gualtieri di Asti. Squadre in campo domenica alle 15. Domani due anticipi.

Programma e arbitri della quinta giornata:

sab. h 15

Ternana-Potenza: Luca Zufferli di Udine (Pedone-Terenzio, Bitonti)

Vibonese-Paganese: Michele Giordano di Novara (Toce-Lisi, Iannello)

dom. h 15

Cavese-Viterbese: Daniele Rutella di Enna (D’Elia-Niedda, Delli Carpini)

V. Francavilla-Catania: Matteo Gualtieri di Asti (Montagnani-Caso, Pascarella)

Bisceglie-Palermo: Marco Ricci di Firenze (Miniutti-Lazzaroni, Acanfora)

dom. h 17.30

Teramo-Casertana: Mattia Caldera di Como (Poma-Cortese, Marchioni)

Turris-Monopoli: Enrico Maggio di Lodi (Piazzini-Bahri, Cavaliere)

Catanzaro-Foggia: Gianpiero Miele di Nola (Cataldo-Valletta, Carrione)

lun. h 21

Avellino-Juve Stabia: Valerio Maranesi di Ciampino (Gregorio-Mittica, Natilla)

(Riposa Bari)

–

CLASSIFICA: Bari 10 – Turris 9 – Teramo 7 – Avellino, Ternana, Juve Stabia 6 – Vibonese 5 – Catanzaro, Potenza 4 – Foggia, Catania, Monopoli 3 – Casertana, Paganese 2 – Cavese, Palermo, Virtus Francavilla, Viterbese 1 – Bisceglie 0.