SERIE B – Di Martino per Brescia-Lecce, slitta Monza-Vicenza: il programma e gli arbitri della 3ª giornata

Il signor Antonio Di Martino arbitrerà l’anticipo della terza giornata di Serie B in programma questa sera tra Brescia e Lecce. I precedenti dei giallorossi col fischietto abruzzese parlano di tre vittorie, un pari e tre sconfitte, l’ultima delle quali è un Cremonese-Lecce del 7 aprile 2019, finita 2-0, con espulsione di Vigorito dopo 25 minuti.

Per il resto, Monza-Vicenza non si giocherà per via della positività di diversi tesserati della società lombarda. La gara sarà recuperata in data da destinarsi.

Il grosso del programma di snoderà domani alle ore 14; l’unico posticipo d’orario sarà Pescara-Empoli, al via dalle ore 16. Martedì e mercoledì prossimi si ritornerà in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione.

Programma e arbitri della terza giornata:

ven. h 21

Brescia-Lecce: Antonio Di Martino di Teramo (Margani-Macaddino; IV Gariglio)

sab. h 14

Cosenza-Cittadella: Livio Marinelli di Tivoli (De Meo-Fiore; IV Camplone)

Cremonese-Venezia: Gianluca Aureliano di Bologna (Valeriani-Di Monte; IV Amabile)

Frosinone-Ascoli: Federico Dionisi di L’Aquila (Bercigli-Annaloro; IV Robilotta)

Pordenone-Spal: Juan Luca Sacchi di Macerata (Robilotta-Avalos; IV Paterna)

Reggiana-Chievo: Daniele Chiffi di Padova (Mondin-Yoshikawa; IV Marchetti)

Salernitana-Pisa: Davide Ghersini di Genova (Imperiale-Rossi M.; IV Maggioni)

V. Entella-Reggina: Luca Pairetto di Nichelino (Mastrodonato-Trinchieri; IV Sozza)

sab. h 16

Pescara-Empoli: Alessandro Prontera di Bologna (Affatato-Marchi; IV Volpi)

–

(Monza-LR Vicenza: rinviata per i casi di positività nel Monza)

–

CLASSIFICA: Cittadella 6 – Reggiana, Reggina, Empoli, Lecce, Salernitana 4 – Frosinone, Venezia 3 – Pisa, Cosenza, Pordenone, Spal, Monza 2 – Chievo, LR Vicenza, Ascoli, Cremonese, Pescara, V. Entella, Brescia 1.