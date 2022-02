SERIE D/H – Bitonto, aggancio al Cerignola. Francavilla, aggancio al Fasano. Lotta salvezza apertissima. I tabellini

Il Bitonto frena la corsa del San Giorgio (quattro vittorie consecutive), lo batte e aggancia in vetta alla classifica del girone H di Serie D il Cerignola, fermato sul pari ad Altamura. Aggancio anche al terzo posto: il Francavilla ne segna due a Sorrento e appaia il Fasano che coglie un punto in extremis contro un battagliero Matino. Per i biancazzurri di Branà, però, adesso è ultimo posto in solitaria: delle dirette concorrenti per la salvezza, fanno punti il Brindisi, che vince sul campo del Rotonda; il Casarano, che, in rimonta, supera la Casertana; il Bisceglie, che s’impone di misura sul Nardò, ritornando a vincere dopo ben dodici partite. La lotta salvezza, comunque, resta aperta, ma adesso coinvolge anche il Rotonda, che, dopo un girone d’andata su alti livelli, sembra in caduta libera.

I tabellini della 24esima giornata:

BISCEGLIE-NARDÒ 2-1

RETI: 36′ pt Coletti rig. (B), 1′ st Trinchera (N), 32′ st Sandomenico (B)

BISCEGLIE (3-5-2): Martorel; Urquiza, Coletti, Ligorio (11’ st Coria); Rubino (33’ st Izco), Liso, Bottari, Ferrante, Cianciaruso (20’ st Farinola); Sandomenico, Acosta. A disp: Zinfollino, D’Angelo, Divittorio, Tuttisanti, Fucci, Tira. All. Michele Cazzarò.

NARDÒ (4-4-2) : Petrarca; Alfarano, Trinchera, Masetti, Dorini; Mariano, De Feo (36’ st Caputo), Mengoli, Mancarella (26’st Valzano); Puntoriere, Cristaldi (36’ st Cavaliere). A disp: Rollo, Centonze, My, Caracciolo, Gallo. All. Pasquale De Candia.

ARBITRO: Moretti di Como.

NOTE: Urquiza (B), Acosta (B).

—

CASARANO-CASERTANA 3-2

RETI: 5’ pt Vicente (CE), 12’ pt Diaz (CE), 20’ pt Prinari rig. (CA), 28’ pt rig. e 36′ pt Dambros rig. (CA)

CASARANO (3-5-2): Iannì; Vitofrancesco, Rizzo, Sanchez; Coronese, Logoluso (30′ st Ribeiro), Atteo, Montinaro (20′ st Dellino), Freddo (46′ st Signorelli); Dambros (15′ st Tedesco), Prinari (15′ st Fontana). All. Monticciolo.

CASERTANA (4-3-3): Carotenuto; Colacicco, Salto, Munoz, Maresca; Feola A. (9′ st Addessi), Vicente, Monti; Mansour (13′ st Felleca, 38′ st Cusumano), Diaz, Kosovan (29′ st Nicolau). All. Feola V.

ARBITRO: Vailati di Crema.

—

FASANO-VIRTUS MATINO 2-2

RETI: 4′ pt Del Col (F), 32′ pt rig. Palmisano (M), 4′ st aut. Callegari (M), 46′ st Bernardini (F)

FASANO (4-2-3-1): Ceka; Del Col, Gorzelewski, Callegari (33′ st Lezzi), Camara; Capomaggio (18′ st Richella), Losavio; Calabria (9′ st Bianco), Corvino (18′ st Battista), Gomes Forbes (18′ st Bernardini); Sosa. All. Danucci.

VIRTUS MATINO (3-5-2): Leuci; Meola, Mangione, D’Andria (46′ st Mbengue); Monopoli, Tarantino, Calò, Inguscio, Patronelli; Morra, Palmisano (28′ st Milongi). All. Branà.

ARBITRO: Manzo di Torre Ann.

NOTE: espulsi Camara (F) al 46′ pt per doppia ammonizione, Danucci (all. F) nell’intervallo, Sosa (F) al 15′ st per doppia ammonizione, Mangione (M) al 17′ st per gioco violento.

—

GRAVINA-NOCERINA 0-2

RETI: 3′ st Dammacco, 26′ st Palmieri

GRAVINA (4-4-1-1): Vicino; Kharmoud, Sgambati (11′ st Scalera), Gilli, Di Modugno (12′ st Rechichi); Scalisi, Tuninetti, Popolo (29′ st Borgia), Tommasone; Chacon (16′ pt Krvtevski); Diop (29′ st Musa L.). All. Summa-Ragone.

NOCERINA (3-5-2): Venditti; Vecchione, Donida, Garofalo; Menichino (22′ st De Martino), Dammacco, Donnarumma, Esposito (44′ st Chietti), Saporito; Mancino (11′ st Cuomo), Talamo (18′ st Palmieri). All. Cavallaro.

ARBITRO: Fichera di Milano.

—

MOLFETTA-MARIGLIANESE 1-0

RETI: 27′ st Kordic

MOLFETTA (3-4-3): Viola; Pinto (13′ st Romio), Panebianco, Lobjanidze; Giambuzzi, Guadalupi (1′ st Monaco), Fedel, Cardamone (20′ st Dubaz); genchi (20′ st Gjonaj), Pozzebon, Kordic. All. Bartoli.

MARIGLIANESE (4-4-2): Maione; Micillo, Arrivoli, De Martino, Varchetta; Tommasini (28′ st Strazzullo), Faiello, Palumbo, Tagliamonte; Aracri, Marzano (28′ st Rimoli). All. Sanchez.

ARBITRO: Eremitaggio di Ancona.

—

NOLA-LAVELLO 0-0

NOLA (4-3-3); Cappa; D’Ascia, Cassandro, D’Orsi, Donnarumma (29′ pt Sicignano); Zito (12′ st Acampora), Ruggiero (39′ st Ndiaye), Caliendo; D’Angelo (34′ st Boggia), Coratella, Corbisiero. All. De Stefano.

LAVELLO (4-3-3): Chironi; Puleo (1′ st Dominguez), Di Fulvio, Onraita, Massa; San Roman, Marcellino (24′ st Sessa), Grande (1′ st Caruso); Mercuri, Basrak (19′ st Ouattara), Marrale (24′ st Tapia). All. Zeman.

ARBITRO: Mallardi di Bari.

—

ROTONDA-BRINDISI 1-3

RETI: 7′ pt Stranieri (B), 29′ pt Silvestro (B), 18′ st Badje (B), 38′ st Actis Goretta (R)

ROTONDA (3-5-2): Kapustins; Ruano (1′ st Baldeh), Giordano (23′ st Valenti), Sanzone; De Foglio, Garritano, Palermo (37′ st Ceesay), Saverino, Leone (34′ pt Passaro); Ferreira Da Luz, Corado (23′ st Actis Goretta). All. Donato.

BRINDISI (4-4-2): Cavalli; Romano, Spinelli, Stranieri, Maione (17′ st Colaci); morleo (42′ st Semeraro), Triarico (48′ st Merito), Galdean, Silvestro; Badje (28′ st Trovè), Meneses (39′ st Lopez). All. Di Costanzo.

ARBITRO: Bianchini di Terni.

—

SAN GIORGIO-BITONTO 0-1

RETI: 25′ st D’Anna

SAN GIORGIO (3-5-2): Bellarosa; Guarino, Sepe (1′ st Imputato), Cassese; Bozzaotre (36′ st Onesto), Navas (27′ st Raiola), Di Pietro, Argento, De Siena; Mancini, VArela. All. Ambrosino.

BITONTO (4-2-3-1): Lonoce; Petta, Lacassia, Lanzolla, Guarnaccia; Addae, Piarulli; D’Anna (42′ st Biason), Taurino (8′ st Santoro), Turitto (25′ st Manzo); Lattanzio (25′ pt Iadaresta). All. De Luca.

ARBITRO: Gangi di Enna.

—

SORRENTO-FRANCAVILLA 0-2

RETI: 17′ pt De Marco, 25′ st rig. Croce

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Rizzo (45′ st Mansi), Cacace, Mezavilla, Acampora (10′ st Cassata); La Monica (20′ st Diop), Virgilio (10′ st Di Palma), Selvaggio; Tedesco (1′ st Gargiulo), Ripa, Petito. All. Cioffi.

FRANCAVILLA (3-5-2): Prisco; Ferrante, Russo, Nicolao; Cristallo, Petruccetti (40′ st Vaughn), Ganci (33′ st Cabella), Melillo (20′ st Polichetti), Antonacci; De Marco (20′ st Nolè), Croce. All. Ragno.

ARBITRO: Pacella di Roma 2.

—

TEAM ALTAMURA-A. CERIGNOLA 1-1

RETI: 25′ pt Malcore (C), 44′ st rig. Molinaro (A)

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Giuliani; Errico (40′ st Simoni), Mattera, Sall; Barg, Russotto (24′ st Massari), Lucchese, Ziello (13′ st Baradji), Tazza; Tedesco (4′ st Lo Russo), Abreu (19′ st Montinaro). All. Di Benedetto.

A. CERIGNOLA (4-3-3): Trezza; Vitiello, Allegrini, Manzo, Russo (26′ st Maltese); Botta (19′ st Dorval), Giacomarro, Tascone; Ciccone (19′ st Silletti), Malcore (38′ st Strambelli), Loiodice. All. Pazienza.

ARBITRO: Duzel di Castelfranco.