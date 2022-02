SERIE B – Coda-Strefezza, coppia da 10. Cremonese, sorpasso completato: i numeri della 24ª

La 23esima di Serie B giornata appena conclusa ha ufficializzato il cambio della leadership in vetta alla classifica. Con un filotto di tre su tre, la Cremonese ha agganciato il primo posto, sorpassando di un punto il Lecce (tre pareggi nelle ultime tre) e il Brescia (cinque punti nelle ultime tre).

Il Pisa, quarto da solo, continua a non vincere (quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque) mentre il Monza sembra in un momento positivo (tre vinte nelle ultime quattro). Dopo i brianzoli (41), in classifica c’è la prima mini-frattura: a 37 punti ci sono Frosinone, Benevento e Perugia; a 36 l’Ascoli e a 35 il Cittadella. Le prime cinque di testa, invece, sono divise da soli tre punti.

Detto del terzo pareggio per 1-1 del Lecce (in tutte e tre le partite, i giallorossi sono andati in svantaggio), la squadra di Baroni allunga a sei la striscia di risultati utili consecutivi. E, in un momento di forma un po’ appannata, è importante continuare a fare punti in ogni modo, per aspettare tempi migliori. L’assenza di Strefezza, ieri sera, si è fatta sentire; pesante anche quella di Hjulmand nella gara col Benevento; domenica, col Crotone, mancherà Gargiulo per un giallo decisamente evitabile che gli farà scattare la squalifica. Non mancano le alternative a Baroni, ma sarà importante poter disporre, quanto prima, degli elementi acquistati nel mercato di riparazione, tra i quali, al momento, nessuno brilla per stato di forma (Simic solo due spezzoni finali; Faragò si è infortunato e ne avrà per qualche settimana; Ragusa era, sì, già in condizione, ma ha bisogno di tempo per entrare negli schemi di Baroni; Asencio non ha ancora esordito).

La bella notizia arriva dalla classifica marcatori, marchiata interamente di giallorosso con la coppia Coda-Strefezza in vetta a quota dieci.

10 RETI: Strefezza G. (Lecce), Coda M. (Lecce);

9 RETI: Lapadula G. (Benevento), Corazza S. (Alessandria), De Luca M. (Perugia);

8 RETI: Charpentier G. (Frosinone), Falletti C. (Ternana), Dany Mota (Monza);

7 RETI: Dionisi F. (Ascoli), Donnarumma A. (Ternana), Baldini E. (Cittadella), Okwonwko O. (Cittadella), Cerri A. (Como), Galabinov A. (Reggina), Buonaiuto C. (Cremonese), Vazquez F. (Parma);

6 RETI: Lucca L. (Pisa), Mulattieri S. (Crotone), Colombo L. (Spal), Zerbin A. (Frosinone), Ciofani D. (Cremonese), Moreo S. (Brescia);

5 RETI: Gori G. (Cosenza), La Gumina A. (Como), Tello A. (Benevento), Maric M. (Crotone), Montalto A. (Reggina), Mancosu M. (Spal), Benedyczak A. (Parma);

4 RETI: Di Mariano F. (Lecce), Bellemo A. (Como), Partipilo A. (Ternana), Sibilli G. (Pisa), Benedyczak A. (Parma), Insigne R. (Benevento), Proia F. (LR Vicenza), Meggiorini R. (LR Vicenza), Chiarello R. (Alessandria), Butic K. (Pordenone), Gatti F. (Frosinone), Colpani A. (Monza), Zanimacchia L. (Cremonese), Toure I. (Pisa), Valoti M. (Monza), Diaw D. (LR Vicenza), Bidaoui S. (Ascoli), Gliozzi E. (Como), Tramoni M. (Brescia);

3 RETI: Gargiulo M. (Lecce) e altri 27 calciatori;

DUE RETI: Majer Z. (Lecce), Listkowski M. e altri 50 calciatori;

UNA RETE: Tuia A., Dermaku K., Bjorkengren J., Rodriguez P., Gallo A. (Lecce) e altri 90 calciatori.

(foto: Coda e Strefezza, archivio Coribello/SalentoSport)