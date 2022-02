LECCE – Primavera, gara da dimenticare a Bologna

Brutta e ingenua sconfitta del Lecce Primavera sul campo del Bologna. I felsinei s’impongono per 2-0 e salgono a 22 punti, uscendo dalla zona playout. Il Lecce, invece, ci rimane con mani e piedi, fermo a 18 punti.

E mani e piedi deve mangiarsi, perché, come spesso successo negli ultimi tempi, si complica la vita da solo: passano soli due minuti e Borbei, nel tentativo di rinviare la palla, si fa anticipare da Raimondo e lo scalcia. Cartellino rosso e giallorossi in dieci. Il Bologna passa poco dopo, al 6′: punizione deviata dalla barriera, sulla traiettoria susseguente il più lesto di tutti è Paananen che infila il subentrato Bufano. Per tutto il primo tempo è un susseguirsi di occasioni per i padroni di casa che sfiorano il raddoppio ancora con Paananen, poi con Raimondo.

La ripresa scorre sui medesimi binari: al 53′ Urbanski sfiora di poco la traversa, sciupando una grande occasione. La prima palla gol del Lecce capita al minuto 72 sui piedi di Lemmens che manca lo specchio di pochissimo con un diagonale scagliato da dentro l’area. Dopo un palo di Pyythia, i rossoblu raddoppiano con Pagliuca al 92′. Lecce che chiude in nove uomini per l’espulsione di Daka per doppio giallo.

Una gara da archiviare in fretta. La prossima, in programma lunedì alle 14.30, vedrà il Lecce ricevere la visita del Verona. All’andata fu vittoria giallorossa.

—

IL TABELLINO

BOLOGNA-LECCE 2-0

RETI: 6′ Paananen, 90+2′ Pagliuca

BOLOGNA (4-3-3): Bagnolini; Amey, Stivanello, Annan, Wallius (65′ Pagliuca); Pyythia, Urbanski (80′ Cupani), Mercier; Raimondo (80′ Wieser), Rocchi (60′ Bynoe), Paananen. A disp. Arnofoli, Casadei, Corazza, Franzini, Lahdenmaki, Motolese, Pietrelli, Sakho. All.

LECCE (4-3-3): Borbei; Nizet, Macrì (63′ Johannsson), Hasic, lemmens; Vulturar, Salomaa, Daka; Pascalau, Gonzalez, Oltremarini (3′ Bufano). A disp. Been, Coqu, Dima, Dreier, Gallorini, Haakmat, Russo, Scialanga. All. Grieco.

ARBITRO:

NOTE: ammoniti Johannsson, Vulturar, Daka (L); espulsi: 3′ Borbei (L), 88′ Daka (L).

—

CLASSIFICA: Roma 42; Cagliari 34; Sampdoria 32; Juventus 31; Fiorentina, Atalanta, Milan 30; Inter 29; Genoa 28; Sassuolo 27; Torino 26; Napoli 25; Bologna 22; verona 21; Empoli 20; Lecce 18; Spal 17; Pescara 8.

(foto: A. Borbei, espulso dopo tre minuti – ph Coribello/SalentoSport)