PROMOZIONE – Coppa Italia, seconda giornata del terzo turno: i risultati

Nel pomeriggio si sono giocate le gare della seconda giornata dei triangolari e quadrangolari del terzo turno di Coppa Italia Promozione pugliese.

Nel triangolare: Avetrana-Leverano 2-0 (2′ st Toumi, 21′ st Sanyang). Classifica: Avetrana 3; Tricase 1; Leverano 1.: Già giocata: Leverano-Tricase; prossimo turno: Tricase-Avetrana (3 marzo).

Nel quadrangolare, ritorno del primo turno appannaggio di Foggia Incedit e Polimnia. Il Foggia Incedit, dopo aver vinto all’andata per 5-1 sul campo della Nuova Spinazzola, si è ripetuto anche in casa, vincendo per 5-3.

Non è bastato, invece, vincere solo per 1-0 al Bitritto Norba: passa il turno la Polimnia, che, in virtù della vittoria per 2-0 dell’andata, accede al round successivo.

Terza giornata: Polimnia-Foggia Incedit (3 marzo)

Quarta giornata: Foggia Incedit-Polimnia (17 marzo)