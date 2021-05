SERIE D/H – Arriva la 31ª giornata, ora ci si gioca tutto: il programma

Quattro giornate al termine della regular season del girone H di Serie D e gran parte dei verdetti ancora da stabilire. La lotta alla promozione tra Taranto e Picerno è sempre più viva. Quella per la salvezza ancora più accesa. Vista la decisione della lega di non disputare i playout, verranno retrocesse solo le ultime due. La capolista Taranto in questo turno ospiterà l’Altamura. I biancorossi non ottengono i tre punti da otto partite. I rossoblù devono continuare a vincere per non correre rischi. Obbligato a vincere anche il Picerno, che deve necessariamente sperare in un passo falso degli ionici. I lucani faranno visita al Brindisi, i biancoazzurri arrivano da una bella vittoria ottenuta con il Cerignola nel recupero di mercoledì. I ragazzi di Cazzarò hanno bisogno di punti salvezza e cercheranno di fermare la compagine lucana.

Lo scontro che può valere un posto in griglia playoff è quello tra Casarano e Bitonto. Le due compagini, quinta e sesta, sono divise da un solo punto. Anche l’Andria punta agli spareggi promozione, sulla propria strada però troverà il Portici. I campani arrivano da ben tre vittorie consecutive ed ora l’operazione salvezza è sempre più fattibile. Stesso discorso per il Lavello, che affronterà un’altra squadra che si gioca tutto per conquistare la permanenza in D, ovvero il Gravina. I gialloblù però arrivano dalla sconfitta contro il Cerignola. I dauni affronteranno l’Aversa in terra campana, assetata di punti salvezza. L’altro scontro tutto pugliese, vede di fronte Nardò e Molfetta. Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere a questo campionato e mirano a chiudere al meglio questa stagione. Il Fasano ospita il Francavilla, in quello che potrebbe essere un match decisivo per archiviare la pratica e non soffrire le ultime giornate, I biancoazzurri sono in una situazione di classifica tranquilla. I lucani invece rischiano, la penultima posizione dista solo un punto. Chiude il turno il derby campano tra Puteolana e Sorrento.

Il programma e le designazioni della trentunesima giornata:

BRINDISI-PICERNO: Stefano Peletti di Crema (Cecchi-Pasqualetto)

CASARANO-BITONTO: Davide Giacometti di Gubbio (Rastelli-Ticani di)

FASANO-FRANCAVILLA: Francesco Lipizer di Verona (Marchese-Mastrosimone)

FIDELIS ANDRIA-PORTICI: Michele Molinaroli di Piacenza (Miccoli-Carella)

GRAVINA-LAVELLO: Giacomo Casalini di Pontedera (Umbrella-Di Meo)

NARDÒ-MOLFETTA: Nicolò Dorillo di Torino (Girgenti-Pasotti)

PUTEOLANA-SORRENTO: Alessio Marra di Mantova (Cozza-Varano)

REAL AVERSA-CERIGNOLA: Federico Cosseddu di Nuoro (Quici-De Santis)

TARANTO-TEAM ALTAMURA: Simone Pistarelli di Fermo (Almanza-Maione)

CLASSIFICA: Taranto 59 – Az Picerno 56 – F. Andria 51 – Lavello 50 – Casarano 49 – Bitonto 48 – Nardò 45 – A. Cerignola e T. Altamura 43 – Molfetta 41 – Fasano e Sorrento* 35 – Aversa 30 – Francavilla 29 – Brindisi*, Gravina e Portici 28 – Puteolana* 24.