GALLIPOLI – Vella: “Siamo carichi, da Matino mi aspetto un buon risultato. Questo progetto andrà avanti”

Dopo lo scossone legato all’esonero di Antonio Toma, il Gallipoli sembra aver ripreso la retta via, con quattro punti conquistati in due match, ed un rammarico legato al doppio vantaggio sprecato contro il Martina. Una rincorsa ai playoff quella dei giallorossi, che passerà ora dalla trasferta di Matino, dove i ragazzi della presidentessa Paola Vella dovranno cercare di portare a casa bottino pieno, in casa però di una rivale di primo livello. Di questo e di altro ancora abbiamo parlato con la numero uno del sodalizio ionico.

TREND POSITIVO – “Il pareggio di domenica non fa altro che confermare un trend positivo, dopo tre risultati non proprio entusiasmanti che hanno fatto soffrire sia noi come società, che i nostri ragazzi, considerando anche che vi è stato lo scossone che ha portato in dote l’esonero di Toma, doveroso però per provare a dare una scossa allo spogliatoio ed una risposta alla piazza”.

MATINO – “Domenica mi aspetto una partita molto combattuta, sperando di vedere in campo il top della sportività, almeno questo è il messaggio che darò ai miei ragazzi. La squadra è carica e concentrata e comunque mi aspetto un buon risultato“.

SGUARDO AL FUTURO – “Personalmente sono d’accordo con la decisione riguardante le due retrocessioni dalla D. Nonostante la continuità trovata, anche per le società di serie D è stata un’annata molto difficile dal punto di vista economico, quindi è giusto che le federazioni vengano incontro. Era comunque una notizia che mi aspettavo. Dal canto nostro cercheremo di combattere fino alla fine, per ben figurare e prendere la carica giusta per la prossima annata. Il progetto Gallipoli è sempre stato sempre ambizioso e tale resterà, ma è chiaro che si tratta sempre di un nuovo corso, al suo primo anno di vita. Ci sono comunque tutti i presupposti per andare avanti, questo è inevitabile, guardando già al futuro con nuove collaborazioni e nuovi soci“

(foto: P. Vella e D. Leucci)