ECCELLENZA/B – Testa-coda a Otranto, Martina-Maglie il match clou: il programma dell’11ª giornata

Undicesima giornata alle porte per il mini torneo di Eccellenza girone B. Testa-coda tra Otranto e Castellaneta, prima contro ultima in classifica, e grande chance per la squadra di Andrea Manco per blindare la qualificazione playoff. Il match principale sarà quello del “Tursi” di Martina tra i biancazzurri e la Toma Maglie, divise da due punti in classifica.

Con l’Ugento che riposa, il Matino punterà al sorpasso, Gallipoli permettendo, ancora in corsa per la griglia delle prime quattro che si giocheranno gli spareggi. Chiude il programma il match tra il Sava di Marangio e la sua ex recente squadra, il Racale di Sportillo.

Il programma:

dom. ore 16.30

AEL Grottaglie-Deghi: Vito Mattia Losapio di Molfetta (Magnifico-Scorrano)

DC Otranto-Castellaneta: Francesco Albione di Lecce (Turco-Scrima)

Martina-Toma Maglie: Alessandro Pizzi di Bergamo (Favilla-Latini)

Sava-Atl. Racale: Niccolò Salomone di Bari (Panebarca-Paparella)

V. Matino-Gallipoli: Luigi Lacerenza di Barletta (Miccoli-Grimaldi)

Riposo per Ugento e Massafra

–

CLASSIFICA: DC Otranto 20 (9) – Martina 18 (9) – Ugento 17 (9) – Maglie 16 (8) – Matino 15 (9) – Sava 14 (8) – Gallipoli 12 (8) – S. Massafra 9 (9) – Racale 6 (8) – Grottaglie 4 (8) – Deghi 3 (8) – Castellaneta 3 (9).

—

Le gare del girone A: AT San Severo-Vigor Trani (Pinto di Foggia), Atl. Vieste.A. Barletta (Guiotto di Schio), Mola-Real Siti (Montanaro di Taranto), Manfredonia-Corato (Poggi di Forlì), UC Bisceglie-Orta Nova (Schifone di Taranto).

–

CLASSIFICA: Barletta 21 (8) – Manfredonia 20 (8) – Corato 15 (7) – A. Barletta 14 (9) – Mola 13 (8) – Vigor Trani 8 (7) – Orta Nova 7 (8) – UC Bisceglie 5 (7) – AT Tavoliere 5 (8) – Vieste 4 (7) – Real Siti 2 (7).