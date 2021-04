SERIE D/H – Ancora un turno pro-Taranto, Picerno e Andria approfittano del rallentamento del Casarano: i tabellini della 27ª

Giornata completa la numero 27 del girone H di Serie D che potrebbe essere decisiva per le sorti della promozione diretta in terza serie nazionale. Giornata pro-Taranto, che passa a Fasano e infligge altri due punti di distacco al Casarano, fermato dal muro del Molfetta. Del rallentamento delle Serpi ne approfittano Picerno e Andria, vittoriose su Bitonto e Gravina. Convincente vittoria del Nardò che aggancia il Cerignola e riparte dopo lo stop dello Iacovone. Ancora male il Brindisi, beffato in casa dal Francavilla, in rimonta, e agganciato anche dall’Aversa, che ha anche quattro gare in meno.

Il campionato, domenica prossima, si ferma per dare spazio ai recuperi. Si comincia mercoledì 21 con queste gare: Lavello-Team Altamura (gg 19), Gravina-Real Aversa (gg 20), Casarano-Nardò (gg 23).

I tabellini della 27esima giornata:

AZ PICERNO-BITONTO 2-1

RETI: 5′ st Lattanzio (B), 39′ st Iadaresta (P), 40′ st rig. Girasole (P)

AZ PICERNO (4-2-3-1): Giuliani – Finizio (9′ st Esposito), Girasole, Dametto, Guerra – Dettori, D’Angelo (9′ st Pitarresi) – Stasi, konè, Kosovan (19′ st Iadaresta) – Albadoro (48′ st Nossa). All. Palo.

BITONTO (3-5-2): Zinfollino – Nocerino, Petta, Colella (42′ st Esposito) – Di Modugno, Mariani, Biason, Montinaro, Tarantino – Taurino (9′ st Palazzo), Lattanzio. All. Loseto.

ARBITRO: Di Nosse di Nocera Inferiore.

—

BRINDISI-FRANCAVILLA 1-2

RETI: 10′ pt Evacuo (B), 43′ pt De Col (F), 18′ st Di Ronza (F)

BRINDISI (3-4-3): Pizzolato – Dario, Panebianco, Suhs – Nives (19′ st Ballestracci), Iaia (31′ st Gori), Botta (38′ st Buglia), palumbo (49′ st Maglie) – Forbes, Evacuo, Calemme (14′ st Rotulo). All. De Luca.

FRANCAVILLA (3-5-2): Cefariello – Di Ronza (38′ st Tarantino), Pagano, Dopud – Semeraro, Navas (31′ st Petruccetti), Galdean, Del Col (45′ st Nicolao), Notaristefano (39′ st Cabrera) – Aleksic, Leonetti (22′ st Nolè. All. Lazic.

ARBITRO: Cardella di Torre del Greco.

—

CASARANO-MOLFETTA 1-1

RETI: 37′ pt Santoro (C), 46′ pt rig. Strambelli (M)

CASARANO (4-3-1-2): Pitarresi – Pagliai, Figliomeni, Longhi, Quacquarelli (16′ st Argento) – Feola, Atteo (40′ st Negro), Giacomarro (27′ st Favetta) – Mincica (32′ st Tascone) – Rodriguez, Santoro (16′ st Sansone). A disp.: Guido, D’Andria, Lobjanidze, Ficara. All.: Orlandi.

MOLFETTA (4-2-3-1): Tucci – Forte, Di bari, Diallo, Cianciaruso – Fucci, Conteh – Varriale, Lavopa, Lacarra (47′ st Venturi) – Strambelli (43′ st Triggiani). A disp.: Rollo, Kaleba, Dubaz, Marolla, Caprioli, Afri Derbe, Valente Da Cruz. All.: Bartoli.

ARBITRO: Marchioni di Rieti.

—

FASANO-TARANTO 1-2

RETI: 5′ st rig. Corvino (T), 33′ st Gentile (F), 35′ st Matute (T)

FASANO (3-4-1-2): Suma – Urquiza (19′ st Lopez), Lopez T., De Miranda – Bernardini, Meduri, Amoruso (32′ st Gille), Dorval – Melillo – Dambros, Dellino (25′ st Gentile). All. Costantini.

TARANTO (4-4-2): Ciezkowsky – Boccia, Rizzo G., Guastamacchia, Versienti – Mastromonaco (41′ st Shehu), Tissone, Diaby, Falcone (27′ pt Rizzo N.) – Corvino (50′ st Guaita), Diaz. All. Laterza.

ARBITRO: Gandino di Alessandria.

—

GRAVINA-F. ANDRIA 0-2

RETI: 23′ pt Bolognese, 34′ pt Monaco

GRAVINA (3-4-3): Vicino – Perez (6′ pt Nocerino), Chiavazzo, Gilli – Bisconti (13′ st Gjini), Toksic, De Feo, Alfarano (17′ st Angelini) – Cianci (30′ st Terrevoli), D’Addabbo (17′ st De Leonardis), Gjonaj. All. De Candia.

F. ANDRIA (3-4-1-2): Petrarca – Venturini, Fontana, Lacassia – Benvenga, Manzo (39′ st Pelliccia), Bolognese, Avantaggiato (31′ st Carullo) – Monaco (21′ st Clemente) – Scaringella (30′ st Mariano), Acosta (17′ st Prinari). All. Panarelli.

ARBITRO: Migliorini di Viterbo.

—

NARDÒ-PORTICI 3-0

RETI: 21′ pt rig. Caputo, 37′ pt rig. Potenza, 28′ st De Giorgi

NARDÒ (4-2-3-1): Milli – Cancelli (28′ st Lezzi), De Giorgi, ROmeo, Nicolao – Valzano (15′ st Massari), Mengoli (21′ st Stranieri) – Rimoli, Caputo, Potenza (32′ st Granado) – Tornros (15′ st Scialpi). All. Danucci.

PORTICI (4-4-2): Spina – Schiavi, Arpino, Bisceglia, Del Gaudio – Scala, Nappo, Meola (19′ st D’Acunto), Grieco – Prisco, Elefante. All. Mattiacci.

ARBITRO: Gasperotti di Rovereto.

—

PUTEOLANA-LAVELLO 1-1

RETI: 5′ st rig. Celiento (P), 41′ st Burzio (L)

PUTEOLANA (4-4-2): ROmano – Sardo, Armeno, Catibali, Granata – Massa (36′ st Delle Curti), Ruggiero (35′ st Bellante), Lauria, Festa – Cigliano, Celiento. All. Ciaramella.

LAVELLO (4-4-2): Carretta – Barbara (30′ st Militano), Brunetti (34′ pt Zullo), Garcia, Corna (30′ st Dell’Orfanello) – Longo (30′ st Vitofrancesco), Herrera, Giunta, Liurni – Burzio, Marotta (9′ st El Ouazni). All. Zeman.

ARBITRO: Burlando di Genova.

—

REAL AVERSA-TEAM ALTAMURA 1-1

RETI: 13′ pt Messina (RA), 26′ st Tedesco (TA)

REAL AVERSA (4-4-2): Papa – Palumbo (22′ st Negro), Cassandro, Varchetta, Della Corte – Ndiaye (31′ st Faella), Faiello, Gallo, Ziello – Messina (44′ st Ricciardi), Chianese (22′ st Massaro). All. De Stefano.

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Donini – Russo, Kanoutè (1′ st Lorenzo), lanzolla – Fedel, Baradji (38′ st Pantano), Guadalupi, Logoluso (15′ st Langone), Casiello (41′ st Lo Russo) – Tedesco, Spano (8′ st Bozzi). All. Monticciolo.

ARBITRO: Nigro di Prato.

—

SORRENTO-A. CERIGNOLA 2-0

RETI: 8′ st Mezavilla, 48′ st Sandomenico

SORRENTO: Scarano – Basile, Gargiulo, Fusco, Terminiello (12′ pt Masullo) – Camara, Mezavilla, Maranzino (41′ st Langella) – Cassata (35′ st Mancino), Liccardi (44′ st Marino), Sandomenico. All. La Scala.

A. CERIGNOLA (4-2-3-1): Chironi (1′ st Guarnieri) – Ciafardini, Manzo, Allegrini, Amoabeng (19′ st Spinelli) – De Cristofaro, Esposito (27′ st Barrasso) – Russo, Verde, Achik (33′ st Nardella) – Malcore. All. Pazienza.

ARBITRO: Poli di Verona.

(foto: un’azione di Fasano-Taranto – ©R. Dibiase)