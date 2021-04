NARDÒ – Pronto riscatto granata: tris al Portici e rilancio in classifica

Pronto riscatto per il Nardò, dopo il ko di Taranto. La formazione di Ciro Danucci s’impone nettamente sul Portici e si rilancia in classifica.

Dopo una prima fase giocata un po’ sottotono, il Nardò passa al 21′. Contatto da rigore su Valzano, dal dischetto Caputo ci va di “scavetto” e infila in porta. Al 38′ arriva il raddoppio, sempre su rigore. Potenza viene steso in area, lo stesso, poi, trasforma per il doppio vantaggio granata.

Il Nardò controlla la partita anche nella ripresa e arrotonda ancora di più il vantaggio al 73′: calcio piazzato di Scialpi, palla a capitan De Giorgi che, da centravanti puro, mette dentro. Il Portici non c’è più e fino ala fine non succederà più nulla.

Mercoledì la squadra di Danucci sarà di scena al “Capozza” di Casarano per il recupero della 23esima giornata.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 18 aprile 2021, ore 15

Serie D/H 2020/21 – giornata 27

NARDÒ-PORTICI 3-0

RETI: 21′ pt Caputo rig., 37′ pt Potenza rig., 28′ st De Giorgi

NARDÒ: Milli, Romeo, Mengoli (21′ st Stranieri), Potenza (32′ st Granado), Cancelli (28′ st Lezzi), Caputo, De Giorgi, Valzano (15′ st Massari), Nicolao, Rimoli, Tornros (15′ st Scialpi). A disp. Centonze, Trinchera, Palazzo, Gallo. All. Danucci.

PORTICI: Spina, Schiavi, Del Gaudio, Nappo, Arpino, Bisceglia, Scala, Grieco, Prisco, Elefante, Meola (19′ st D’Acunto). A disp. Cappa, Schaeper, Petrosino, Sem, De Martino, Cassitto, Conte, Guadagni. All. Mattiacci.

ARBITRO: Gasperotti di Rovereto (Scifo-Menolli).

NOTE: Ammoniti Nappo, Arpino, De Giorgi.

