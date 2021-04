UGENTO-VIRTUS MATINO – Tardini risponde a Conte, il big match di giornata finisce in parità

Termina con un pareggio tutto sommato il giusto il big match di giornata, che al Comunale di Ugento, vedeva i padroni di casa ospitare la Virtus Matino. Le due squadre si dividono la posta in palio al termine di un match dai due volti, con la Virtus più in palla nella prima frazione e con gli uomini di Mimmo Oliva bravi a reagire nella ripresa.

Il primo sussulto è di marca ospite ed arriva al minuto 10, con Conte che prova a sfruttare un cross dalla destra di Alemanni, ma la sua incornata non crea grossi grattacapi alla difesa di casa. Al 17’ proteste dell’Ugento per un presunto tocco di mano di Salto in area di rigore, ma l’arbitro lascia correre. Sul capovolgimento di fronte, il Matino mette la freccia. Cross perfetto di C. Margagliotti dall’out mancino, Conte prende il tempo a Sansò e Signore, infilando Russo con una splendida torsione aerea, che non lascia scampo al giovane portiere giallorosso. Il gol subìto taglia le gambe a Regner e compagni che non riescono a imbastire una reazione degna di nota. Il Matino appare più pimpante ed aggressivo; gli uomini di Branà che alzano il ritmo, mettendo alle corde gli avversari. Al 24′ è ancora Conte a provarci, ma Sansò respinge con il corpo. Al minuto 39, Soria perde un pallone sanguinoso sulla trequarti, consentendo la ripartenza della formazione ospite, ma questa volte Conte pecca di egoismo, strozzando troppo la conclusione, anziché appoggiare all’accorrente Ruibal Franco. La reazione dell’Ugento arriva sulla sirena ed è tutta in un tiro cross di Miccoli che spaventa Musco. A fine primo tempo è 1-0 per il Matino.

A inizio ripresa, Oliva ridisegna la squadra con l’inserimento di Tardini al posto del centrale di difesa Sansò, passando così ad un 4-3-1-2 a trazione anteriore. L’avvio di secondo è ancora il Matino a partire meglio, con Signore che è provvidenziale a stoppare la conclusione del solito Conte. Nell’Ugento, Regner ci prova dal limite ma il suo tiro è deviato in angolo da un avversario. L’Ugento ora carica a testa bassa, ma al minuto 18, Facundo va vicino al raddoppio, con un colpo di testa su cross dalla trequarti che fa la barba al palo. Due minuti più tardi Alemanni si mette in proprio, ma il suo diagonale viene respinto da un attento Russo. Da questo momento in poi, il match diventa un assedio giallorosso. Alla mezz’ora di gioco, al termine di un batti e ribatti in area di rigore, la sfera capita sui piedi di Maiolo che calcia al lato da ottima posizione. A nove dalla fine, Lopez, cresciuto nella ripresa, ci prova con una sberla dalla distanza che finisce alta di un soffio, facendo esplodere la rabbia di un incontenibile Branà. Un minuto più tardi l’Ugento pareggia. Gran lavoro sulla destra di Lopez, cross teso all’altezza del dischetto del rigore tagli perfetto di Tardini, che pizzica in tuffo, girando sul palo opposto, freddando il giovane Musco.

Nel finale di gioco l’Ugento carica a testa bassa, ma l’ultima occasione è di marca Virtus, il sinistro di Nico Margagliotti che in pieno recupero incoccia la schiena di un avversario e finisce sul fondo non lontano dalla porta.

Dopo 3 minuti di recupero, in signor Lovascio di Molfetta manda tutti sotto la doccia, consegnando alle statistiche un pirotecnico 1-1. Domenica l’Ugento renderà visita al Sava, mentre il Matino se la vedrà tra le mura amiche contro l’Otranto.

—

IL TABELLINO



Ugento, Stadio Comunale

domenica 18 aprile 2021, ore 16.30

Eccellenza pugliese girone B 2020/21 – giornata 6

UGENTO-VIRTUS MATINO 1-1

RETI: 18’ pt Conte (M), 37′ st Tardini (M)

UGENTO: Russo, Miccoli, Fabiani, Sansò (1’ st Tardini), Martinez, Signore, Maiolo, Soria, Garcia Miranda, Regner, Lopez. A disposizione: Bibba, Corciulo, Marasco, Diarra, Solidoro U., Solidoro G., Chirivì, Pino. All. Oliva.

VIRTUS MATINO: Musco, Giambuzzi (32’ pt Margagliotti N.), Margagliotti C., Marin, Cavalieri, Salto, Alemanni (27’ st Tundo), Poletì (21’ st Fina), Conte (38’ st Vaughn), Ruibal (27’ st Salguero), Facundo. A disposizione: Leopizzi, Ripanto, Marulli, Capodieci. All. Branà.

ARBITRO: Lovascio di Molfetta

NOTE: ammoniti Giambuzzi (VM), Alemanni (VM), Fabiani (U), Rubal (VM), Garcia Miranda (U). Recupero: 1′ pt, 3′ st.

(foto: contrasto Poleti-Regner, ©SalentoSport/Coribello)

QUI RISULTATI E CLASSIFICA