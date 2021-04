VIRTUS FRANCAVILLA – Con la Viterbese uno 0-0 che non serve a nessuno. Colombo parla del suo futuro

Scialbo 0-0 interno per la Virtus Francavilla al cospetto della Viterbese. Meglio gli ospiti nella prima frazione, vicini al gol in un paio di occasioni, poi i biancazzurri escono alla distanza, senza, però, creare grosse palle gol sotto la porta di Daga. Domenica prossima turno di riposo. La stagione regolare, poi, si chiuderà in casa col Palermo.

Mister Alberto Colombo si dice soddisfatto della prova dei suoi: “Ho visto una squadra volitiva, sin dalle prime fasi della partita, e poi ho visto i primi frutti della manovra dal basso. È mancata solo la finalizzazione, ma sono totalmente soddisfatto, sia per la prova di oggi, sia per la salvezza raggiunta che era l’obiettivo che mi è stato chiesto quando sono arrivato qui. Sul futuro? Decide la società, io qui sto bene“.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA-VITERBESE 0-0

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa – Celli, Pambianchi (17′ st Marino), Caporale – Calcagno (33′ st Miccoli), Tchetchoua, Franco (33′ st Zenuni), Carella, Nunzella – Vazquez, Ciccone (17′ st Maiorino) A disp. Crispino, Negro, Sparanedeo, Castorani, Adorante. All. Colombo.

VITERBESE (4-3-3): Daga – Baschirotto, Mbendè, Camilleri – Urso, Adopo (40′ st Besea), Salandria (45′ st Sibilia), Zanon (17′ st Ammari) – Simonelli (40′ st Menghi), Tounkara, Rossi (17′ st Tassi). A disp. Bisogno, Bianchi, Falbo, Porru. All. Maurizi.

ARBITRO: Catanoso di Reggio C.

NOTE: Gara a porte chiuse. Ammoniti Calcagno, Zanon, Marino, Camilleri.

(foto: ©R. Dibiase)