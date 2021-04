FEMMINILE – Lecce Women a valanga, a Formello vanno a segno un po’ tutte

Grandinata di reti del Lecce Women sul campo del Formello. Gara praticamente giocata tutta nella metà campo della formazione laziale, dominata dal primo all’ultimo minuto e che porta in dote tre punti salutari per la classifica. Ora Res Roma e Chieti sono più vicine.

Ovviamente soddisfatta l’allenatrice giallorossa, Vera Indino: “Siamo felici per la vittoria, ma ci siamo ripromesse di non guardare la classifica, lo faremo soltanto il 20 giugno, in occasione dell’ultima giornata di campionato. Mi aspettavo una reazione da parte della mia squadra, dopo le due sconfitte di fila, ed è arrivata. Sono contenta anche perché hanno segnato cinque calciatrici diverse. Capello si è sbloccata, il nostro capitano D’Amico è tornato a gonfiare la rete e sono andate a segno anche Guido, Marsano e Cazzato. Il gol di quest’ultima, in particolare, è stato molto bello. Ho apprezzato lo spirito con cui la squadra ha affrontato un avversario ben messo in campo e con alcune individualità di spicco. Ora avremo una settimana in più per preparare al meglio la prossima sfida di campionato”. Che si giocherà il 2 maggio: al Comunale di Collepasso arriveranno le siciliane del Monreale.

IL TABELLINO

FORMELLO-LECCE WOMEN 1-6

RETI: 25′ pt Marsano (L), 43′ pt Capello (L), 5′ st D’Amico (L), 20′ st Cazzato (L), 30′ st Zuzzi (F), 36′ st Guido (L), 47′ st Capello (L)

FORMELLO: Paolella, Cuccu (1′ st Angelone), Croce, Fiorentini, Masia, Volpe (30′ st Grassi), shovlin (14′ st Fabi), Fank, Zuzzi (38′ st Bassotti), Sciarretti, Vittori. All. Serafini.

LECCE WOMEN: Shore (43′ st Rizzon), Bengtsson, Felline, Tirabassi (43′ st Sozzo), Costadura, Marsano (21′ st Bergamo), Tomei (38′ st De Benedetto), Guido, Cazzato (38′ st Margari), Capello, D’Amico. All. Indino.

ARBITRO: Papaserio di Catania.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Al 39′ pt D’Amico (L) ha sbagliato un rigore. Ammonite: Vittori, Tomei, Bengtsson. Recupero: 2′ pt, 5′ st.

SERIE C gir. D – RISULTATI (giornata 15): Chieti-Apulia Trani 1-1, Palermo-Res Women 1-0, Formello-Lecce Women 1-6, Ternana-S. Egidio 0-0, Pescara-Crotone 1-1. Ha riposato: Monreale.

CLASSIFICA: Palermo 34 – Chieti 32 – Res Roma 29 – Lecce Women* 24 – Ternana 18 – Trani e Pescara* 17 – Formello e Monreale* 13 – S. Egidio 10 – Crotone* 2.

*= una gara in meno

PROSSIMO TURNO (2 maggio): S. Egidio-Pescara, Trani-Formello, Crotone-Palermo, Lecce Women-Monreale, Chieti-Ternana. Riposa: Res Roma.

(foto: Vera Indino, al centro – archivio ©SalentoSport/Coribello)