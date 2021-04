VOLLEY – I risultati delle salentine dalla A2 alla C – Weekend 17-18 aprile 2021

A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE

Risultati (giornata 4 rit.): Vallefoglia-Roma 3-0, SG Marignano-Mondovì 2-3, Cutrofiano-Pinerolo (oggi h 19.30), Soverato-Marsala 3-0, Macerata-Sassuolo 3-0.

Classifica: Roma 59 – Mondovì 56 – Macerata 52 – Vallefoglia 50 – Pinerolo 44 – Marsala 43 – Cutrofiano 41 – Soverato 40 – Sassuolo 37 – SG Marignano 34.

Prossimo turno (25.04 – ultima salvo recuperi): Roma-Macerata, Mondovì-Soverato, Pinerolo-Vallefoglia, Marsala-Cutrofiano, Sassuolo-SG Marignano.

NOTE: la prima è promossa in A1; dalla seconda all’ottava: qualificazione ai playoff promozione.

—

SERIE A3 MASCHILE PLAYOFF GIRONE BLU

Risultati gara 2 ottavi: Palmi-Grottazzolina 1-3 (1-1), Aversa-Pineto 3-1 (1-1), Lecce-Galatina 3-0 (1-1), Modica-Tuscania 1-3 (0-2).

Qualificate: Tuscania.

Gara 3 (21.04): Grottazzolina-Palmi, Pineto-Aversa, Galatina-Lecce (ore 19).

—

SERIE B MASCHILE GIRONE I2

Si attende che vengano disputate le gare rinviate. Il termine ultimo è il 2 maggio. Decorso tale termine, le gare non disputate non verranno omologate, né tenute in considerazione nella stesura delle classifiche finali. È importante sottolineare che ogni squadra potrà accedere ai playoff solo se ha disputato il 60% delle gare in calendario; in caso contrario, cederà il passo alla squadra che la segue in classifica. Non ci saranno retrocessioni nella stagione in corso.

Nel gironcino I2 delle salentine, si sono qualificate ai playoff: Leverano, Casarano, Taviano e Turi; esse si incroceranno con Molfetta, Joivolley Gioia, Paglieta e Andria.

—

SERIE B2 FEMMINILE GIRONE M2

Si attende che vengano disputate le gare rinviate. Il termine ultimo è il 2 maggio. Decorso tale termine, le gare non disputate non verranno omologate, né tenute in considerazione nella stesura delle classifiche finali. È importante sottolineare che ogni squadra potrà accedere ai playoff solo se ha disputato il 60% delle gare in calendario; in caso contrario, cederà il passo alla squadra che la segue in classifica. Non ci saranno retrocessioni nella stagione in corso.

Nel gironcino M2, si sono qualificate ai playoff: Melendugno, Fidelis Torretta, Primadonna Bari e Crotone; esse si incroceranno con San Salvatore Benevento, Volare Benevento, Uisp Pozzuoli e Molinari Napoli.

—

SERIE C MASCHILE GIRONE C

Risultati (giornata n. 10): Lecce-Ruffano 3-2, Cutromatino-Sbv Galatina 3-0.

Classifica: Tricase 18 (giocate 7) – Cutromatino 17 (7) – Ruffano 10 (6) – Ugento 9 (7) – Lecce 7 (7) – Sbv Galatina 2 (8).

Prossimo turno (giornata n. 11): Ruffano-Tricase (25.04 h 18.30), Sbv Galatina-Ugento (24.04 h 18.30).

—

SERIE C FEMMINILE GIRONE D

Risultati (giornata n. 10): Monteroni-Cutrofiano 3-0, Melendugno-Nardò 0-3, Trepuzzi-NV Torre (22.04 h 18.30).

Classifica: Nardò 23 (giocate 8) – Monteroni 14 (7) – Cutrofiano 10 (7) – NV Torre 5 (6) – Trepuzzi 5 (5) – Melendugno 0 (5).

Prossimo turno (giornata n. 11): Cutrofiano-Trepuzzi (24.04 h 19.30), Melendugno-M;onteroni (24.04 h 18).

(foto: ©SalentoSport/Coribello)