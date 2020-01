SERIE D/H – Prova di fuga per il Bitonto? Sorrento da record, torna a sorridere il Casarano: il punto dopo la 21ª giornata

La ventunesima giornata del girone H di Serie D, fa registrare il primo allungo del Bitonto, che, complice anche la sconfitta del Foggia a Gravina, resta saldamente al comando, facendo registrare un + 4 sulla seconda in classifica, da questo turno non più la formazione guidata da Ninni Corda, scavalcata dal Sorrento uscito vincitore dall’anticipo di Fasano.

La capolista si sbarazza abilmente dell’Agropoli, sempre più fanalino di coda del torneo; i neroverdi si confermano miglior attacco con 39 centri all’attivo e miglior difesa con solo 8 gol subiti. Quello ottenuto in Campania è il diciassettesimo risultato utile consecutivo; l’ultima sconfitta risale addirittura alla gara d’andata proprio contro l’Agropoli; diciotto sono le gare senza sconfitta del Sorrento che a Fasano centra la seconda vittoria consecutiva, diventando l’inseguitrice numero uno del Bitonto. Aria di crisi invece per gli uomini di mister Laterza, che, contro i rossoneri, incassano il terzo ko degli ultimi tre match, con ben due sconfitte interne, portando a cinque le gare senza successo. Si ferma a nove match, l’imbattibilità del Foggia, che, contro il Gravina, incassa la terza sconfitta in questo campionato. I satanelli scivolano a cinque punti dalla vetta. Dopo sette apparizioni senza successo tornano a sorridere i murgiani, che ora si trovano a + 3 sulla zona playout.

Importante vittoria anche per il Casarano di Dino Bitetto, che, al Capozza, s’impone 4-2 contro la Fidelis Andria, ritrovando il sorriso che mancava dal lontano 8 dicembre, giorno in cui le serpi vinsero la sfide interna contro il Fasano. Si fa sempre più complicata la classifica della Fidelis che, complice la terza sconfitta consecutiva, ora si trova ad una sola lunghezza dalla zona retrocessione.

Dopo il mezzo passo falso fatto registrare contro il Grumentum, l’Audace Cerignola riprende la propria corsa, travolgendo per 4-1 il Brindisi e restando così saldamente al quarto posto, tenendo vivo un lumicino per ciò che riguarda la corsa alla prima piazza. Tre pareggi e due sconfitte per il Brindisi nell’ultimo mese e mezzo, con il margine di vantaggio sulla zona playout che ora per i biancazzurri è di soli tre punti. Dopo i pareggi contro Nardò e Casarano, il Taranto trova il successo contro il Grumentum, sfatando il tabù dello Iacovone che durava ormai oltre due mesi. Gli uomini di mister Panarelli ad oggi sarebbero l’ultima squadra ad aver diritto ad un posto nel playoff.

Si ferma a quattro la il filotto di risultati utili del team campano. Il Nardò non conosce il sapore della sconfitta da ben nove turni: i granata escono indenni anche dall’ostica trasferta di Nocera, confermandosi all’undicesimo posto in classifica, a pari punti con Gladiator e Gelbison. Proprio la Gelbison s’impone in casa del Gladiator e, grazie al quinto punto conquistato in tre match, completa l’operazione aggancio proprio nei confronti dei campani. Termina in parità la sfida tra Francavilla e Team Altamura, con la formazione di Lazic che non riesce quindi ad uscire dalla zona retrocessione.

Nel prossimo turno spiccano le sfide Foggia-Audace Cerignola e Taranto-Sorrento, mentre il Bitonto capolista ospiterà la Nocerina. Il Giovanni Paolo II invece sarà teatro della sfida tutta salentina tra Nardò e Casarano.