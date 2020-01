INIZIATIVE – “Sport di Tutti”, ecco come bambini e ragazzi potranno praticare gratuitamente un’attività sportiva

C’è tempo sino a venerdì 31 gennaio per formalizzare le iscrizioni al progetto “Sport di Tutti” che darà la possibilità a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni di svolgere gratuitamente attività sportiva, per due volte a settimana, sino a fine giugno 2020. Si potrà scegliere tra le 2.700 società sportive partecipanti su tutto il territorio nazionale, con 80 diverse discipline sportive, discolate in 1.400 Comuni italiani.

In Puglia, in particolare, è possibile iscriversi in una delle 316 associazioni sportive aderenti, dislocate in 123 Comuni diversi, scegliendo la società più vicina, o di maggior gradimento, consultando il sito www.sportditutti.it.

L’iniziativa è promossa dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport ed è realizzata dalla società Sport e Salute, insieme alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di Promozione sportiva.

Per ulteriori info: telefono 0832-242812, email lecce@sportesalute.eu.