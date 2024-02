GALLIPOLI-NARDÒ – Cavallaro: “Vittoria di tifosi, società e gruppo”. Lanzolla: “Chiediamo scusa”

Stati d’animo contrapposti nella sala stampa del “Bianco” per Gallipoli-Nardò, finita con un meritato successo giallorosso.

Così Giovanni Cavallaro, tecnico del Gallipoli: “Nessuno sperava che, ad un certo punto, riuscissimo quasi ad uscire dalla zona playout e tutti sapevamo qual era la situazione di qualche domenica fa. Ciò significa che stiamo lavorando bene come testimoniano queste due vittorie pesanti contro Matera e Nardò. Questa vittoria è dei tifosi, di una società seria, di un gruppo che non ha mai mollato anche di fronte alle difficoltà. Possiamo farcela, tornare a casa è stato positivo, ho visto i ragazzi concentrati ed emozionati”.

Per il Nardò ha parlato capitan Nicola Lanzolla: “Siamo dispiaciuti per questa sconfitta e ci scusiamo coi nostri tifosi. Nel primo tempo abbiamo giocato una buona partita, ci è solo mancato quel guizzo giusto per sbloccarla. Nel secondo tempo abbiamo commesso qualche errore e l’abbiamo pagato a caro prezzo. Il Nardò è sempre lo stesso, non siamo cambiati dopo due sconfitte, archiviamole in fretta perché domenica abbiamo una partita importantissima“ (contro l’Altamura capolista al “Giovanni Paolo II”, ndr).