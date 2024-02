PROMOZIONE/B – Le prime allungano il passo, la classifica comincia a delinearsi: i tabellini della 20ª

Allungano il passo le squadre di vetta e cominciano a delinearsi le prime fratture in classifica. Vittorie larghe esterne per Galatina e Taurisano su Talsano e Galatone. I biancostellati conservano un punto sui granata che, a sua volta, ne mantiene tre sul Leverano, terzo, vittorioso sul Ceglie. Alle sue spalle, successi per Grottaglie e Rinascita Refugees mentre annaspa il Copertino, ora distante cinque punti dall’ultimo posto utile per i playoff. In coda continua la risalita del Veglie che vince a Tricase, aggancia il Cedas e lascia l’ultimo posto al Ceglie. Colpo esterno del Locorotondo a Carovigno (un solo punto portato a casa nelle ultime sei).

I tabellini della 20esima di Promozione/B:

—

TALSANO-GALATINA 0-5

RETI: 4′ pt Oltremarini, 12′ st Marino Di., 26′ st Brue, 33′ st Diaz, 43′ st Gennari

TALSANO: Sestino, Villa (5′ st Marsico), Giannetti, Sernia, Prete, Macaluso, Notaristefano (5′ st La Gioia), D’Urso, De Comite, Ungaro, Conte (13′ st Nazaro). All. Dellisanti.

GALATINA: Passaseo, Gningue (41′ st De Blasi), Mancarella, Marino Da., Pino, Marino Di. (34′ st Quarta), Caputo (26′ st Diaz), Candido, Brue, Manisi (11′ st Gennari), Oltremarini (20′ st Rizzo). All. Tartaglia.

ARBITRO: Matera di Bari.

NOTE: espulso Prete (T) al 9′ st per gioco violento.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) Vittoria d’autorità per il Galatina al “Renzino Paradiso” di Talsano. Troppa la differenza tecnica tra le due formazioni in campo e gara che poi ha preso la strada del Salento anche a causa dell’espulsione subita dal difensore biancoverde Prete in avvio di ripresa. Impressionanti i numeri dei biancostellati: settima vittoria consecutiva, sedicesimo risultato utile di fila e prima posizione della classifica conservata, tenendo a distanza di un punto il Taurisano, anch’esso vittorioso in esterna. Il Galatina fa subito la voce grossa non appena si accende il semaforo verde. Passano solamente quattro minuti e l’ex Primavera Lecce, Samuele Oltremarini, lascia il segno, seminando in velocità l’intera difesa talsanese e insaccando comodamente alle spalle di Sestino in uscita disperata. Sono già quattro i gol dell’attaccante del Galatina da quando ha indossato la nuova divisa, nel mercato invernale. La squadra di Tartaglia gioca bene, legittimando il vantaggio, respingendo con ordine e intelligenza le rare sortite offensive del Talsano che si fa vivo solo al 37’ con un tiro di Ungaro, servito da Conte, con palla che sorvola la traversa. Prima del riposo si annotano anche un mancino di Caputo e un tentativo di Sernia, entrambi alti di poco. Dagli spogliatoi esce un Galatina intenzionato a chiudere quanto prima la pratica: al 5’ Sestino si deve superare per deviare in angolo un tiro di Manisi, giunto dopo una pregevole azione personale. Le speranze di pareggio del Talsano scemano al 9’, quando Prete viene mandato anzitempo sotto la doccia per un brutto fallo su un avversario. Il Galatina non si fa pregare e al 12’ raddoppia con una punizione magistrale di Dino Marino. Nei minuti restanti il Talsano alza anzitempo bandiera bianca e i biancostellati incrementano il loro vantaggio: al 26’ c’è gloria anche per Brue che firma lo 0-3 di sinistro da dentro l’area. Passaseo si sporca i guantoni deviando un tiro dalla distanza di Ungaro. Gennari si divora lo 0-4 davanti a Sestino ma ci pensa Diaz a marcare il quarto gol ospite dopo azione manovrata. Lo stesso Gennari, sul finale, si fa perdonare l’errore battendo Sestino per la quinta volta con un tiro da corta distanza. Finisce 0-5, gara da dimenticare in fretta per il Talsano, mentre il Galatina ritorna a casa con il morale alto dopo una perfetta prestazione di squadra.

—

CEDAS AVIO BR-RINASCITA REFUGEES 0-2

RETI: 22′ pt Gueye, 33′ st Senè

CEDAS AVIO BR: Miccoli, Merito, Lore (11′ st Grande), Cassano (11′ st Armenia), Medico, Pinto (20′ st Tiengo), Manta Al., Fina, Procida (20′ st Taveri), Bentz, Manta An. All. Di Serio.

RINASCITA REF.: Sanneh, Abdou, Gueye (22′ st Diarra), Sarr (22′ st Thiobane), Sene, Diop, Keita, Kassama (12′ st Thiam), Marong (20′ st Conde), Fatty (10′ st Amar), Suwareh. All. Hassan.

ARBITRO: Vigilante di Taranto.

NOTE: espulsi 9′ st Manta Al. e Diop per reciproche scorrettezze.

—

P. GALATONE-TAURISANO 0-3

RETI: 24′ pt Negro, 10′ st Sansò, 24′ st Mosca

P. GALATONE: Mirarco, Spano (23′ st Vetrugno), Tundo (18′ pt Antico), Levanto, Inguscio (30′ st Petrelli), De Leo D., Mangia, De Leo C., Filoni (30′ st Mastellone), Papa, Albano (12′ st Mazzarella). All. Rollo.

TAURISANO: Rollo, Imperato (43′ st Zito), Carrino, Maiolo, Mele, Pasca, Castrì, Galati (1′ st Solidoro), Mosca (41′ st Alemanni), Negro (33′ st Leggio), Sansò. All. Botrugno.

ARBITRO: Rossiello di Molfetta.

—

LEVERANO-CEGLIE 3-1

RETI: 26′ pt e 25′ st Ortiz (L), 30′ pt De Pasquale rig. (C), 30′ st De Carlo (L)

LEVERANO (f.i.): Bruno, De Giorgi, Sperti, Valentino, Pasculli, Gubello, Miccoli, De Luca, Palazzo, De Carlo, Ortiz. All. Caragiuli.

CEGLIE (f.i.): Costantino, Antico, Merico, Bojang, Nazaro, Maggi, Teribia, Cellamare, Birtolo, De Pasquale, Camara. All. Giunta.

ARBITRO: Tullo di Bari.

NOTE: espulsi Gubello e Lunetti.

—

GROTTAGLIE-COPERTINO 2-1

RETI: 36′ pt Borda (G), 16′ st Mur (G), 24′ st Frisenda (C)

GROTTAGLIE: Monopoli, Signorelli, Rossini, Rossetti, Danese, Casaccio, Borda, Mur (29′ st De Carolis), Serralvo (12′ st Sowe), Vallejos, Santoro. All. Carrieri.

COPERTINO: Margiotta, Nestola E., Della Bona (46′ st Nestola A.), Giannuzzi, Elia (39′ st Montinaro), Perrone, Carrino, D’Amanzo, De Luca (30′ st Ciccarese), Bruno (22′ st Frisenda), Pinto (22′ st Mazzotta). All. Corallo.

ARBITRO: Vozza di Bari.

—

ATL. TRICASE-VEGLIE 0-2

RETI: 22′ st e 30′ st Bayoumy

ATL. TRICASE: Recchia, Zocco, Beron, Crisafulli, Lopez, Oyuela, Diomande (1′ st Fittaioli), Palumbo (32′ st De Giorgi), Vatavu (42′ st Nicolardi), Pietrangelo, Dhiedhiou. All. De Giuseppe.

VEGLIE: Colapietro, Mohamed A., Quarta, Lillo (32′ st Camara), Happi, Del Monte, Fane, Ceballos, Mohammed N., Musardo (14′ st Olivera), Bayoumy. All. Russo.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

CAROVIGNO-LOCOROTONDO 1-3

RETI: 1′ pt Diwouta (L), 11′ pt rig. e 12′ st rig. Musli (L), 41′ st Bari (C)

CAROVIGNO: Cannalire, Regnani, Frumento, Narracci (30′ st Tanzariello), Urso, Cirasino, Marino (4′ st Caliandro), Taddeo (1′ st Lanzillotti G.), Turco, Bari, Fernandez (21′ st Greco). All. Kreshpa.

LOCOROTONDO: Leuci, Basile, Palmisano D., Savoia, Lacirignola, Pascullo, Scatigna (30′ st Natale), Neglia, Diwouta (15′ st Serio), Musli (34′ st Sozzo), Pentassuglia. All. Pettinicchio.

ARBITRO: Cipriani di Bari.