GALLIPOLI – Benvenga stende il Santa Maria Cilento e porta a casa tre punti d’oro

Una rete di Alex Benvenga in extremis vale tre punti per il Gallipoli e la conquista di un importante scontro diretto col Santa Maria Cilento.

Senza Munoz e Scialpi, Cavallaro lancia in campo Bacca e Kapnidis in avanti. Primo tempo combattuto con rapidi capovolgimenti di fronte. Un paio di occasioni capitano a Bacca ma il centravanti gallipolino non le sfrutta. Miggiano scalda i pugni di Spina che si rifugia in corner; sugli sviluppi, Monteleone va vicinissimo al vantaggio. La squadra di Rogazzo non si tira indietro e con Catalano si rende minacciosa un paio di volte. Prima del riposo, ancora palla gol non sfruttata da Bacca, la replica di Catalano con respinta di Dima e con una clamorosa traversa colpita da Ferrante. L’ultima occasione è per Coulibaly, imbeccato da Nunziante.

Santa Maria Cilento spigliato e dinamico anche nella ripresa quando avanza il suo baricentro e tenta ancora di sorprendere Dima con le azioni di Nunziante e Catalano. Lo stesso Nunziante, alla mezzora, colpisce il palo e non riesce poi a insaccare sulla respinta. A due dalla fine, arriva il pesantissimo gol vittoria gallipolino: azione solitaria di Benvenga che difende palla, va via agli avversari e spedisce il pallone sotto la traversa, battendo con un tiro a giro l’incolpevole Spina.

Coi tre punti del Comunale, il Gallipoli si porta a quota 15, lasciando l’ultimo posto al Bitonto e recuperando punti al Gravina e allo stesso Santa Maria Cilento. Domenica prossima, derby al “Vito Curlo” di Fasano.

IL TABELLINO

Ugento, stadio Comunale

domenica 07/01/2024, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 18

CD GALLIPOLI-S. MARIA CILENTO 1-0

RETI: 43′ st Benvenga

GALLIPOLI (3-5-2): Dima; Monteleone, Fruci, Trinchera; Bianco, Pissas (12′ st Mariano), Donnarumma, Miggiano, Benvenga; Bacca (18′ st Montagnolo), Kapnidis. All. Cavallaro.

SM CILENTO (3-5-2): Spina; Cocino, Campanella, Brugaletta, Ferrante (44′ st Gaeta); Borgia (29′ st Szymanski, 38′ st Della COrte), Coulibaly, Nunziante; Maiese (24′ st Salzano), Tedesco, Catalano. All. Rogazzo.

ARBITRO: Nencioli di Prato.

NOTE: ammoniti Fruci, Benvenga, Mariano (G), Catalano, Campanella, Salzano (SM).

