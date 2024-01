CASARANO – Due calci piazzati e vittoria centrata a Rotonda. Laterza: “Non possiamo più sbagliare”

Il Casarano con due calci piazzati realizzati nel corso della ripresa ha espugnato il campo del Rotonda, andando così a ridurre di due punti il distacco dalla prima posizione occupata dalla Team Altamura che ha pareggiato sul campo della Gelbison.

Mister Laterza lascia in panchina il match winner di Bitonto Celli, in difesa c’è Guastamacchia al fianco di Vona, in avanti le chiavi dell’attacco sono affidate a Perez sostenuto da Falcone, Gjonaj e Gambino; tra le fila del Rotonda mister Pagana punta tutto sull’estro e la velocità di Cajazzo e Cardore. Nel corso della prima frazione di gioco si vede veramente poco gioco, complice il maltempo che imperversa sul terreno di gioco lucano, il primo sussulto arriva al 41’ quando Vona non è preciso nell’appoggio per Carotenuto che deve precipitarsi sul pallone per coprire lo specchio a Cajazzo che con un pallonetto non trova lo specchio della porta. Nel primo tempo il Casarano non riesce mai a farsi vedere dalle parti di Sakho che non è mai stato impegnato dagli attaccanti rossoazzurri.

Quello che esce dagli spogliatoi è però un altro Casarano, ma la prima occasione è per i padroni di casa con Cajazzo che dalla distanza impegna severamente un attentissimo Carotenuto. Al 7’ della ripresa cambia la partita: Gambino si conquista un calcio di punizione che viene battuta magistralmente da Gjonaj che mette a segno la seconda rete del suo campionato. Il fantasista balcanico potrebbe realizzare una doppietta dopo un’azione solitaria, ma la difesa lucana si rifugia in calcio d’angolo. Sembra tutto destinato verso lo 0-1 quando Citro, subentrato benissimo in partita, si conquista un calcio di rigore che realizza spiazzando Sakho. Nemmeno il tempo di rimettere il pallone a centrocampo che il Rotonda accorcia le distanze con un colpo dalla distanza di Ankovic che accende il finale. Nei quattro minuti di recupero il Casarano gestisce il pallone e porta così a casa tre punti pesantissimi e importantissimi che consentono l’aggancio al Martina al terzo posto e di accorciare a sette punti il distacco sull’Altamura capolista.

Domenica si ritorna al “Capozza” per sfidare la Gelbison.

Negli spogliatoi, mister Laterza fa il punto della situazione classifica: “Davanti si corre tanto. Noi non ci possiamo più permettere di sbagliare. Stiamo rincorrendo dalla prima giornata. Il nostro dovere è quello di rimanere compatti, uniti e lavorare con l’entusiasmo che questi risultati ci possono dare. Noi ci crediamo di poter raggiungere un risultato importante che è a nostra disposizione. Non posso che ringraziare i nostri sostenitori che anche oggi, in condizioni meteo avverse e a 400km da casa ci sono stati vicino. Oggi però mi preme dover dedicare, a nome di tutta la squadra, un pensiero per quella nostra tifosa che ha perso la vita. Voglio esprimere la nostra vicinanza alla famiglia in un momento così drammatico”.

(US Casarano Calcio)

IL TABELLINO

Rotonda (PZ), stadio “G. Di Sanzo”

domenica 07/01/2024, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 18

ROTONDA-CASARANO 1-2

RETI: 7′ st Gjonaj (C), 44′ st rig. Citro (C), 45′ st Ankovic (R)

ROTONDA (4-3-3): Sakho; Bran, Fusco, Brunet, Alari (25′ st Mirante); Marchetti (18′ st Leone), Cajazzo, Timmoneri; Fernandez, Cardore, Attye (18′ st Ankovic). All. Pagana.

CASARANO (4-2-3-1): Carotenuto; Pedalino, Vona, Guastamacchia, Giannini; Emmanouil, Cerutti; Gambino (15′ st Parisi), Gjonaj (12′ st Citro), Falcone (12′ st Versienti); Perez. All. Laterza.

ARBITRO: Buzzone di Enna.

