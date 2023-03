FASANO – Tisci: “Abbiamo cercato di vincerla sino alla fine, il pareggio scontenta entrambe”

A conclusione del match tra Casarano e Fasano, pareggiato per 1-1, il tecnico fasanese, Ivan Tisci, analizza la gara e la situazione del girone, quando mancano solo sette gare alla fine del campionato.

“Sotto il piano della prestazione – commenta mister Tisci – sono soddisfatto, ma in considerazione delle partite che restano, il punto sposta poco la classifica. Siamo venuti qua per giocarcela sino alla fine, è venuto fuori un pareggio che scontenta entrambe, ma alla fine la partita è stata bella, tra due squadre che volevano portare a casa la vittoria, noi per dare continuità e il Casarano per confermare l’ottimo momento. Non parlo mai a fine partita degli arbitri, perché, per esperienza, sia da calciatore sia da allenatore, gli episodi alla fine si compensano sempre. Il punto è stato poco, ma la prestazione è stata importante. Abbiamo cambiato tanto nel coro della gara, per cercare di fare il risultato. Ho tanti giocatori, tutti meritevoli di essere titolari, anche chi è in tribuna. Sino alla fine ho cercato di conquistare i tre punti. È stata una partita intensa, contro una squadra che rispetto all’andata ha trovato una quadratura e un equilibrio importanti. Al Casarano manca qualche punto, altrimenti si sarebbe giocato la vittoria sino alla fine, ma non ha nulla da invidiare per qualità tecniche, organizzazione e piazza a Cavese e a Brindisi che sono quelle tecnicamente più quotate per vincere. Il gol annullato a Forbes? Devo essere onesto, su fuorigioco di rientro ci può stare. Peccato perché sarebbe stato bello tornare a casa con una vittoria. La Cavese ad oggi mi pare sia la squadra che merita di salire di categoria perché ha avuto più continuità. Ad oggi è la favorita. Sulla carta, le squadre che mi piacevano di più erano Cavese, Brindisi e Casarano, che però è in ritardo di punti per un girone di andata poco brillante. In questo momento solo la Cavese può compromettere la stagione”.