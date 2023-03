VOLLEY – SERIE B/M, B1/F: RISULTATI 12.03.2023, CLASSIFICHE, PROSSIMI TURNI

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 19): Taviano-Casoria 3-0, Athena NA-Pol. Matese 3-1, Pozzuoli-Grottaglie 0-3, Olimpia SBV Galatina-Marigliano 0-3, Volley Meta Torre Ann.-Leverano 0-3, Mesagne-Pomigliano 0-3 Joivolley Gioia-Galatone 1-3.

CLASSIFICA: Galatone, Leverano 49 – Grottaglie 45 – Joivolley Gioia 42 – Pomigliano 34 – Taviano 32 – Marigliano 28 – Pozzuoli 25 – Meta Torre Annunziata 24 – Casoria 20 – Athena NA 17 – Pol. Matese, SBV Galatina 12 – Mesagne 10.

PROSSIMO TURNO (18-19 mar.): Galatone-Taviano, Casoria-Athena NA, Pol. Matese-Grottaglie, Leverano-O. SBV Galatina, Marigliano-Volley Meta Torre Ann., Pozzuoli-Mesagne, Pomigliano-Joivolley Gioia.

(US Volley Leverano, Alessio Quarta) – La BCC Leverano conquista i tre punti sul campo insidioso della Comcavi Volley Meta e, grazie alla contemporanea sconfitta della Joivolley, allunga sulle dirette inseguitrici, con il Volley Club Grottaglie a -4 e la formazione barese scivolata a -7. Ottima partenza dei gialloblù allenati da coach Andrea Zecca che si portano subito avanti sull’1-4 grazie all’attacco vincente di Marzo. Il turno al servizio di Miraglia continua a mettere in difficoltà la ricezione avversaria, mentre Scrimieri sigilla ulteriormente il distacco con l’attacco centrale per il 12-17. Capitan Orefice mantiene il +5 a favore dei salentini che con il muro vincente di Galasso chiudono i conti sul 20-25. Senza grande storia il secondo parziale con una nuova partenza sprint degli ospiti. L’ace di Orefice regala ai suoi il massimo vantaggio sul +7 (6-13). La BCC Volley Leverano non molla la presa e continua a spingere sull’acceleratore, annichilendo ogni tentativo di resistenza della formazione campana che subisce il colpo di Galasso per l’11-18. Sul 14-23 fiato sospeso per la formazione di coach Zecca, con Scrimieri che appoggia male il piede dopo un’azione a muro. Il gioco si ferma per prestare i soccorsi al centrale gialloblù, costretto a lasciare il campo a favore di D’Elia. Nell’immediato i salentini non subiscono il contraccolpo e con Marzo chiudono i conti sul 15-25. Terzo set ricco di emozioni con il Comcavi Volley Meta che parte alla grande, portandosi sul 6-2 che costringe coach Zecca a chiamare il time out. L’intervento del mister salentino produce subito i suoi effetti con i gialloblù che mettono a segno un break di 2-7 e con due punti consecutivi di Galasso si portano avanti sul 8-9. Dopo un gran salvataggio di De Pandis, capitan Orefice firma il doppio vantaggio sul 16-18, ma i ragazzi della Comcavi Volley Meta non demordono e riacciuffano la parità sul 23-23 con due muri consecutivi proprio su Orefice. La sfida va avanti ai vantaggi, l’ace di Vannicola regala alla BCC Leverano il punto del 26-27, ma i gialloblù non ne approfittano, anzi prima rischiano di riaprire il match poi alzano il muro finale che vale il 33-35 e tre preziosissimi punti in classifica.

(US Volley Galatone, Stefano Manca) – L’Allianz Colazzo Galatone stravince anche a Gioia Del Colle: 1-3 il risultato finale contro il JoVolley. È ancora primato per i biancoverdi, che insieme al Leverano guidano la classifica del girone H di serie B di volley maschile. Non c’è più alcun dubbio: la pallavolo galatonese sta scrivendo una bellissima pagina di sport salentino e pugliese. Eppure domenica al palasport di Gioia Del Colle per capitan Musardo e compagni la partita comincia in salita, coi padroni di casa che si aggiudicano il primo set (25-16) creando non poche difficoltà alla corazzata di mister Cavalera. La reazione galatonese però c’è tutta. Dal secondo set l’orchestra biancoverde fa partire la sua musica e per il Galatone sono solo note… di gioia. L’Allianz Colazzo Galatone ribalta lo svantaggio iniziale portandosi sull’1-2 (19-25 e 21-25) per poi chiudere il match con un “sudatissimo” 27-29. Un incredibile quarto set giocato ad altissimi livelli agonistici da entrambe le squadre, con l’Allianz Galatone che ha poi dato vita a un vero e proprio volley-show. I biancoverdi infatti, che stavano perdendo il quarto set 23-14, sono stati protagonisti di una rimonta epica, senza abbattersi nemmeno quando il set sembrava ormai concluso. Una vittoria dunque figlia della giusta dose di orgoglio, cattiveria agonistica, battute velenose, muri e palle messe a terra, oltre al lavoro delle due linee sempre pronte e determinanti. Quando mancano sette gare alla fine del campionato, l’Allianz Colazzo Galatone continua la sua corsa inarrestabile al vertice della classifica e aggiorna il “pallottoliere” raggiungendo la quindicesima vittoria di fila di questa magica annata. Tra cui, tre vittorie piene in trasferta contro le dirette concorrenti. «Partita dopo partita – sono le parole a fine gara del capitano dell’Allianz Donato Musardo – cerchiamo di crescere mentalmente, caratterialmente e come maturità complessiva della squadra. Nel quarto set – prosegue capitan Musardo in riferimento alla rimonta finale – non è accaduto un miracolo ma siamo stati bravi a rimanere sempre sul pezzo. Nonostante il divario nel punteggio abbiamo messo in difficoltà gli avversari in battuta agevolando il compito dei nostri attaccanti e del nostro muro». Sul futuro Musardo non si sbilancia: «Mancano ancora tante partite, c’è ancora tanto da lavorare, proseguiamo su questa strada. Grazie ai nostri tifosi per l’apporto, il pubblico fa la differenza, eravamo in trasferta ma è stato come giocare in casa». «Anche oggi una partita superlativa – aggiunge il presidente dell’Allianz Colazzo Galatone Giuseppe Giuri – frutto del duro lavoro dei ragazzi durante la settimana. Complimenti alla grande a tutti. Non avevamo mai vinto qui a Gioia del Colle, è stata un’impresa storica e impensabile. Nel quarto set – prosegue Giuri – sul 23-14 per loro stavamo già pensando al tie-break quando è accaduto l’imponderabile. È stata la vittoria più bella del campionato. Questi segnali dimostrano che la squadra merita il primato – conclude Giuri – così come meritano queste emozioni i nostri tifosi, giunti a Gioia del Colle in tantissimi». Emozionato anche il vicepresidente Luciano Colazzo: «Partita pazzesca e incredibile contro un grande avversario. Ricevo da questo gruppo gli auguri più belli – prosegue Colazzo, “fresco” di compleanno – che mi potessero arrivare. Manteniamo la testa del girone H, non molliamo nessun punto e nessun set e adesso pensiamo alla partita di domenica contro il Taviano». Il 19 marzo alle 18:30 infatti al palasport di Galatina l’Allianz Colazzo Galatone ospiterà la Pag Volley Taviano, in quello che sarà un altro delicato derby salentino.

IL TABELLINO

JOYVOLLEY GIOIA DEL COLLE-ALLIANZ COLAZZO GALATONE 1-3

(25-16; 19-25; 21-25; 27-29)

GIOIA DEL COLLE: Cazzaniga 21, Anselmo 7, Meleddu 5, Campanale, Paglialunga, Gabriele 17, Bisci (L), Susco (L), Bitetti, Illuzzi 3, Mitidieri, Nitti, Porro 9; allenatore Coronelli.

GALATONE: Latorre, De Filippis, Zanettin 26, Musardo 9, Garofalo 8, Barone (L), Russo 11, Calò, Schiattino, Papa 10, Gravili (L), Lentini 2, Carrozzini 4; allenatore Cavalera.

ARBITRI: Mancuso, De Orchi.

(US Olimpia SBV Galatina, Piero de Lorentis) – È stato un sabato pomeriggio all’insegna di un evento straordinario per Galatina sportiva. La palestra di Via Montinari finalmente è stata consegnata alla città e alle associazioni sportive ospitando una gara del campionato nazionale di serie B di pallavolo tra l’Olimpia Sbv Galatina e la Tya Marigliano. Finalmente dopo 17 anni il travagliato parto è venuto alla luce attraversando ben sei governi locali (Garrisi, Antonica, Coluccia, Montagna, Amante, Vergine) e una burocrazia elefantiaca che ne ha rallentato l’utilizzazione. L’impianto è stato tenuto a battesimo dal primo cittadino Fabio Vergine, alla presenza di autorità politiche e religiose, con il rituale taglio del nastro ben nove anni dopo l’inaugurazione del maggio 2014 (amministrazione Montagna). Dopo i lavori di adeguamento a seguito del finanziamento regionale di 46 mila euro (amministrazione Amante), l’impianto è stato messo a norma dalla società aggiudicatrice della gestione, consentendo di ospitare gare di volley a livello nazionale. Ci si aspettava una sera dei miracoli in via Montinari. Complice la benedizione clericale impartita alla struttura da don Stefano durante la cerimonia inaugurale del Palazzetto, le quotazioni per Olimpia SBV lievitavano nell’aria, ma soprattutto nelle speranze dei tifosi. Come dire, quando la fede conta più della tecnica, quando un abito talare può esorcizzare un campionato sempre più in picchiata per la compagine guidata da mister Monaco. Ma il rito liturgico ha cozzato con un’amara realtà che ha presentato un conto decisamente in rosso ai padroni di casa. Le iscrizioni delle voci in negativo, impietose per Galatina, annotavano avversari molto più quotati, grandi doti difensive e ricostruzioni efficaci della prima linea napoletana, motivazioni e reattività spinte al massimo per cercare la vittoria. Di contro il sestetto locale balbettava, reggeva per metà dei set, poi al primo break negativo crollava privo di nerbo e si smarriva: tutto diventava scontato nella squadra di casa. Dalla difesa alla distribuzione la consistenza difettava delle tempistiche necessarie, sembrava di giocare in una realtà rallentata dove paure e indecisioni incidevano sull’efficacia delle azioni. E non c’era motivatore in campo che riuscisse a fungere da motrice per tirar fuori dalle secche una squadra che sembrava già aver accettato il proprio destino. Insomma bisognerà bere l’amaro calice fino in fondo in questa stagione e anche se la matematica non ha espresso la definitiva condanna, è il calendario e il percorso delle altre squadre a proiettare un’ombra sinistra sul futuro di Olimpia Sbv Galatina. La gara è stata a senso unico, in direzione Marigliano naturalmente. Il tempo di prendere le misure sui padroni di casa concedendo loro la parità a metà di ogni frazione di gioco, poi le distribuzioni sapienti di Cantarella armavano Di Florio e compagni che senza fatica si aggiudicavano i set. Solo nel secondo parziale Galatina ha tenuto il campo maturando un 17-15 a proprio favore che un effervescente Montò ha ribaltato con un filotto di conclusioni portando i suoi sul 18-23. La fiammata di Pacelli e Buracci ha mitigato la sconfitta sancita dall’opposto napoletano Di Florio. Piove sul bagnato in casa bluceleste. Alle precarie condizioni fisiche di qualche atleta si è aggiunto, nel corso del terzo parziale, l’infortunio a Pacelli che ha subito la frattura della falange distale del dito mignolo della mano sinistra. L’incidente terrà lontano dal campo di gioco lo sfortunato atleta per circa un mese.

VOLLEY B1/f GIRONE E

RISULTATI (giornata 19): Terrasini-S. Salvatore Tel. 3-0, Arzano-Castellana Grotte 3-0, Melendugno-Baronissi 3-0, CdPazzi Roma-Fiammatorrese 3-2, Gesan Com Marsala-Farmacia Schultze ME 3-2. Riposano Pomezia, HUB Ambiente CT.

CLASSIFICA: Arzano 42 – Melendugno, Farmacia Schultze ME 34 – CdPazzi Roma 33 – Pomezia 29 – Baronissi 27 – Fiammatorrese 22 – S. Salvatore Telesino 20 – Gesan CF Marsala 17 – Terrasini 15 – Castellana Grotte 11 – HUB Ambiente CT 4.

PROSSIMO TURNO (18 mar.): Farmacia Schultze ME-Terrasini, Olimpia S. Salvatore-Arzano, Castellana Grotte-Melendugno, Pomezia-CdPazzi Roma, Baronissi-HUB Ambiente CT. Riposano Fiammatorrese, Gesan Marsala.