FEMMINILE – Coluccia non basta: Lecce Women sconfitto nella trasferta con l’Independent

Si ferma a cinque risultati utili consecutivi la serie del Lecce Women, battuto, domenica scorsa, sul campo dell’Independent (società con sede a Marano di Napoli) per 2-1. Dopo essere passate in svantaggio per via della rete di Galluccio su rigore al 40′ (concesso per atterramento di Capolupo da parte di Rollo in area), le salentine trovano il gol del pari con la prima rete in campionato di Coluccia che sfrutta alla perfezione un assist di Bisanti al minuto 76. Nemmeno il tempo di esultare, però, e le giallorosse ritornano di nuovo sotto per il gol di E. Russo al minuto 80, che sancirà la vittoria delle napoletane.

In classifica, il Palermo si avvicina al Lecce Women che conserva il quarto posto nel girone con 39 punti.

Domani, anticipo di campionato: il Lecce ospiterà proprio il Palermo.

IL TABELLINO

INDEPENDENT-LECCE WOMEN 2-1

RETI: 40′ Galluccio (I), 76′ Coluccia (L), 80′ E. Russo (I)

INDEPENDENT (4-3-3): Boccia; Capolupo, D’Alterio, M. Russo, Musella; Borrelli, D’Errico, Esposito; Parretta (56′ Bottone), Galluccio, Tagliaferri (74′ E. Russo). All. Aielli.

LECCE WOMEN (4-3-3): Prieto; Coluccia, Daple, Felline, Rollo (41′ Scardino); Martinez, Monno (60′ Bisantis), Di Staso; Da Silva (70′ Pomes), D’Amico, Jaszczyszyn. All. Indino.

ARBITRO: Giordani di Aprilia.

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 20): Chieti-Academy Sant’Agata 0-0, Cosenza-Grifone Gialloverde 2-1, Frosinone-Crotone 0-6, Independent-Lecce Women 2-1, Matera Sassi-Trastevere 2-3, Palermo-CA Pescara 3-0 a tav., Roma Calcio-Salernitana 6-0, Vis Mediterranea-Res Roma 1-3.

CLASSIFICA: Res Roma 60 – Trastevere 50 – Chieti 42 – Lecce Women 39 – Palermo 38 – Roma Calcio 37 – Vis Mediterranea 34 – Independent 31 – Matera Sassi 29 – Frosinone 25 – Grifone G. 20 – Crotone 18 – Cosenza 13 – Academy Sant’Agata 9 – Salernitana 7 – CA Pescara 3.

PROSSIMO TURNO (19 mar.): Grifone Gialloverde-Chieti (15/03), Lecce Women-Palermo (15/03), Salernitana-Vis Mediterranea (18/03), Academy S. Agata-Roma Calcio, CA Pescara-Frosinone, Crotone-Matera Sassi, Res Roma-Independent, Trastevere-Cosenza.