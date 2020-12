FASANO – Dall’Everton arriva una mail… per Denis Stracqualursi!

A distanza di quasi dieci anni dall’esperienza d’Oltremanica, il rapporto tra l’Everton e il centravanti argentino del Fasano, Denis Stracqualursi, è ancora ben saldo. E lo testimonia la mail ricevuta nelle scorse ore dall’ufficio stampa biancazzurro, inviata da un collaboratore del club inglese (attualmente allenato da Carlo Ancelotti), che richiedeva la possibilità di effettuare un’intervista col loro ex calciatore. L’esordio di Stracqualursi in Premier League è datato 17 settembre 2011. In quella stagione, El Traca collezionò 21 presenze, segnando una rete, al Chelsea (nel video che vi proponiamo qui sotto), ad un portiere niente male come Peter Cech.

