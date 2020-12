LECCE – Lanna chiede continuità: “Questa squadra c’è, con il Cittadella per fare ancora bene”. I convocati

Domani il Lecce tornerà in campo con il Cittadella per cercare di trovare ulteriore fiducia e punti per risalire la classifica. Missione non facile, come ammesso dallo stesso Salvatore Lanna nella conferenza stampa della vigilia.

I giallorossi hanno bisogno di proseguire sulla scia di quanto positivo visto domenica: “Questa squadra ha dimostrato di esserci, ma vuole tornare ad essere quella dei nove risultati utili consecutivi. La gara col Vicenza è una tappa in questo senso, è normale che le scorie delle sconfitte si siano fatte sentire, siamo andati in svantaggio in una partita complicata ma siamo stati bravi a lottare nella difficoltà. Ci siamo compattati e abbiamo tirato fuori l’anima che questa squadra ha. La vittoria col Vicenza è un punto di partenza, ora serve far bene anche col Cittadella”.

L’assenza di mister Corini non si fa sentire: “Il mister è sempre presente. Oggi ha presentato l’avversario e caricato i ragazzi. E’ normale che tutti abbiamo bisogno della sua presenza fisica, ma anche da casa sta dando un grandissimo contributo. Spinge i ragazzi e noi dello staff a dare sempre il meglio”.

Di fronte ci sarà però un avversario decisamente ostico: “Il Cittadella da anni utilizza un 4-3-1-2 molto dinamico e stretto. I giocatori cambiano ma la squadra si esprime sempre ad alti livelli. Non dimentichiamo che con le due partite da recuperare potrebbero attestarsi in testa al campionato. Vorranno fare una grande gara dal punto di vista tecnico e mentale, hanno grandi qualità. Sarà una gara molto difficile”.

I CONVOCATI

PORTIERI – Bleve, Borbei, Gabriel

DIFENSORI – Lucioni, Meccariello, Adjapong, Rossettini, Monterisi, Dermaku, Zuta, Gallo, Calderoni

CENTROCAMPISTI – Paganini, Mancosu, Listkowski, Bjorkengren, Maselli, Majer, Tachtsidis, Henderson

ATTACCANTI – Coda, Stepinski, Dubickas

Non fanno parte del gruppo gli indisponibili Falco, Felici, Lo Faso Pettinari, Rodriguez (lesione di primo grado ai flessori della coscia sinistra), Vigorito e il non convocato Pierno.