DILETTANTI – Stop ai campionati, Sibilia: “Nell’interesse della salute di tutti”. Ora verdetti e riforme

“Una decisione adottata nel rispetto del superiore interesse della tutela della salute di tutti i soggetti che, a vario titolo, prendono parte alle nostre competizioni”. Questo il commento a caldo del presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, dopo l’ufficializzazione della fine dei campionati dilettantistici 2019/20.

“Complicato”, dice Sibilia, pensare di poter slittare oltre il 30 giugno per il mondo dei dilettanti. Venerdì 22, il Direttivo Lnd sarà chiamato a formulare le proposte da sottoporre al Consiglio Federale per i criteri sugli esiti delle competizioni e sulla riforma dei campionati: “le nostre saranno concrete e pensate in un’ottica di sistema”, ha chiosato il presidente della Lnd.