FEMMINILE – Lecce Women, il saluto del presidente Sticchi Damiani e una promessa a Serena D’Amico

Ieri pomeriggio è arrivato lo stop ufficiale a tutte le competizioni giovanili e/o dilettantistiche nazionali causa Covid-19. Tra queste c’è anche il campionato femminile di Serie C che vedeva in lotta la Lecce Women allenata da mister Vera Indino.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, dal profilo Facebook della società, ha voluto mandare un saluto e un abbraccio ideale a tutta la grande famiglia giallorossa, con un pensiero particolare per Serena D’Amico: “Dispiace – ha detto il presidente – che il campionato s’interrompa sul più bello, ma è accaduto qualcosa più grande di noi e purtroppo abbiamo dovuto accettarlo, anche se tutti ci stavamo divertendo in questa competizione che ha visto impegnata in maniera meravigliosa le nostre ragazze. Mando un abbraccio forte a tutta la famiglia del Lecce Women, un’altra grande famiglia oltre a quella del calcio maschile, formata da quasi cento persone che si sono impegnate tutti i giorni: allenatori, dirigenti, ragazze, settori giovanili, staff, collaboratori. Vi mando un abbraccio e vi saluto con affetto. Un piccolo saluto particolare va a Serena D’Amico che, a breve, dovrà operarsi al ginocchio. Le auguro immediata guarigione e di tornare presto in campo per raggiungere i 200 gol in maglia giallorossa che, lo prometto, saranno festeggiati alla grande. Un bomber da 200 gol in maglia giallorossa è qualcosa di unico. Un abbraccio forte e forza Lecce!”.