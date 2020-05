VOLLEY – Emanato il protocollo sanitario, da lunedì via libera agli allenamenti: tutte le info

La Fipav, Federazione Italiana Pallavolo, ha emanato il protocollo sanitario (parametrato alle attuale quadro normativo, che, eventualmente, verrà di volta in volta aggiornato) per la ripresa degli allenamenti a partire da lunedì 25 maggio per pallavolo, beach volley e sitting volley.

PRIMO PASSO VERSO LA RIPRESA – Anche per il volley, quindi, si compie il primo passo verso un’eventuale ripresa dell’attività agonistica, al momento sospesa a tutti i livelli per l’emergenza Coronavirus. Nel protocollo si ricorda che devono essere rispettate le norme di distanziamento sociale senza alcun assembramento e a porte chiuse all’interno delle rispettive Associazioni o Società sportive o nei centri di allenamento federale. La Fipav confida nel senso di responsabilità dei propri tesserati e degli addetti ai lavori, ricordando che resta di fondamentale importanza adottare comportamenti di buon senso, sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute, connesse al rischio di diffusione da Covid-19.

A CHI È DESTINATO IL PROTOCOLLO – Alle Associazioni/Società sportive affiliate alla Fipav; ai Centri di allenamento federale; alle palestre o ai palazzetti dello sport in cui si allenano Associazioni/Società; alle figure tecniche e sanitarie per la pallavolo; agli atleti. Tra i punti salienti del documento, c’è la figura del Covid Manager che avrà il compito di coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni del protocollo, la gestione degli spazi comuni, le modalità d’ingresso e d’uscita dalle strutture, le persone ammesse all’interno degli impianti, ecc.

Il protocollo sanitario completo è consultabile a QUESTO LINK