DILETTANTI – Si avvicina l’ora dei verdetti per la stagione 2019/20

Si avvicina l’ora del Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti che, domani, ratificherà i provvedimenti approvati dal Consiglio della Figc lunedì scorso.

Per ciò che concerne la Serie D, quindi, la classifica sarà calcolata in base alla “cristallizzazione” con eventuale algoritmo, ossia alla “fotografia” della classifica del torneo al momento dell’interruzione per l’emergenza Coronavirus con l’applicazione di un coefficiente correttivo nel caso in cui le squadre non avessero disputato lo stesso numero di gare. L’ultima giornata giocata fu la 26esima, il 1° marzo scorso.

Saranno promosse direttamente in Serie C le prime di ogni classifica (Bitonto) e retrocederanno in Eccellenza le ultime quattro (Agropoli, Francavilla, Nardò, Grumentum). Una sola squadra pugliese, quindi, dovrebbe retrocedere dal Campionato Nazionale Dilettanti. Ciò, per l’Eccellenza pugliese, significherà che sarà promossa in D la prima in classifica (Molfetta), mentre dovrebbero retrocedere in Promozione le ultime tre della graduatoria (San Marco, Alto Tavoliere San Severo e Fortis Altamura).

Tutto ciò, salvo ricorsi e eventuali ripescaggi che potranno intervenire in un secondo momento.

Resta la facoltà, riservata ai rispettivi Comitati regionali, di valutare situazioni di carattere straordinario in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati di Eccellenza 2020/21.

Stessa facoltà è riservata ai Comitati reginali per le competizioni regionali diverse dall’Eccellenza (dalla Promozione in giù), ossia “valutare situazioni di carattere straordinario in relazione a eventuali carenze negli organici dei campionati della prossima stagione sportiva 2020/21”.