DILETTANTI – Nuovo Dpcm, si aprono i cancelli degli stadi (seppur di poco)

Doppia razione di lavoro per i ragazzi di mister Corini, all’Acaya Golf Resort. Nel gruppo del Lecce non c’erano i nazionali Dermaku, Listkowski e Adjapong. In particolare, quest’ultimo, appena rientrerà, in nottata, dovrà restare in isolamento fiduciario sino a sabato 17 per poi sottoporsi al tampone, a causa dei casi di positività al Covid registrati nell’Under…