SERIE D/H – I top e i flop della terza giornata

Torna il nostro appuntamento settimanale, con la nostra personalissima classifica dei Top e Flop, quest’oggi sulla terza giornata del girone H di Serie D.

TOP

GIACOMARRO (Casarano): Con la sua marcatura manda in archivio la pratica Casarano, concludendo una veloce ripartenza. FINALIZZATORE

MARSILI (Taranto): Il capitano degli ionici con le sue due punizioni consegna i tre punti alla compagine di Laterza. CAPITANO

LATTANZIO (Bitonto): Grazie alle sue due realizzazioni dagli 11 metri, i neroverdi ottengono i primi tre punti della stagione. DECISIVO

FLOP

MILLI (Nardò): Tre sfere da raccogliere in fondo alla rete, e la prima per un suo madornale errore che mette in discesa la gara per il Brindisi. PASTICCIONE

FONTANA (Fidelis Andria): Al termine di una domenica da dimenticare, riceve un cartellino rosso evitabile. INGENUO

LEONETTI (Cerignola): Non è il solito, prestazione ancora sotto la sufficienza, viene cambiato a metà ripresa. NON PERVENUTO