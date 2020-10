PROMOZIONE/B – I top e i flop della seconda giornata

È tempo di TOP e di FLOP anche in Promozione. Vediamo che cosa è accaduto nel girone B, passando in rassegna il meglio e il peggio di giornata.

I TOP

AVETRANA: Non si fermano i rossoblu di mister Franco: dopo aver giustiziato il Locorotondo alla prima, l’Avetrana batte a domicilio anche la Fiamma Jonica Gallipoli dell’ex Mummolo. SI VOLA.

OSCAR GRECO (Brilla Campi) – Ha segnato all’esordio con il Novoli, timbra di nuovo il cartellino rifilando una doppietta al Taurisano, si prende il primato in classifica marcatori. OSCAR…. COME MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA.

POLIMNIA – I baresi sono squadra di categoria. Roncone e Daugenti firmano l’impresa del “Cezzi”. Due su due in campionato. La strada è ancora lunga, ma le premesse per recitare un ruolo da protagonista ci sono. GIOCO DI SQUADRA.

I FLOP

NOVOLI: Cosa stia succedendo alla squadra allenata da Riccardo Cornacchia non ci è dato saperlo. Dopo il primo tempo, il Polimnia è già in vantaggio al “Totò Cezzi” per 2-0. Gennari prova a raddrizzarla nella ripresa, ma alla fine arriva il secondo ko consecutivo. Zero in classifica e peggior difesa con cinque reti incassate. Serve una svegliata. LA BELLA ADDORMENTATA.

GLI ATTACCHI DI VEGLIE E TAURISANO – Il Veglie perde a Locorotondo, il Taurisano viene travolto a domicilio dal Brilla Campi. Il dato allarmante, per il momento, riguarda l’attacco. Zero gol, per entrambe, in due partite. CERCASI GOL DISPERATAMENTE.