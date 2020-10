ECCELLENZA/B – I top e i flop della seconda giornata

Mandata in archivio la seconda giornata di campionato, passiamo in rassegna il meglio e il peggio del massimo torneo regionale.

I TOP e i FLOP della 2a giornata del girone B di Eccellenza.

I TOP

AMARA DOUKOURE (Grottaglie) – È Doukoure-show al “D’Amuri” di Grottaglie. L’attaccante ivoriano si carica sulle spalle l’attacco di casa e ne rifila quattro al Ginosa. E il bello è che segna in tutti i modi. Dopo le 17 reti (in 18 presenze) della passata stagione, dimostra di poter essere decisivo anche in Eccellenza. BOMBER DI RAZZA.

PAPE MBAGNICK TOURÈ (Maglie) – Firma il blitz della Toma sul campo dell’Ugento. Ma è tutta l’azione a essere bellissima. Tre passaggi, dal portiere al terminale offensivo. Lungo lancio calibrato di Esposito all’indirizzo di Negro che sfonda sulla sinistra, Reinero scarica a destra per Tourè, che conclude con un destro chirurgico alla destra di Bibba. Dopo nove anni il Maglie torna a vincere in Eccellenza. TUTTO MOLTO BELLO.

ADRIANO ESPOSITO (Maglie)– Il calcio si evolve. Un tempo quelli meno bravi con i piedi venivano messi in porta. Oggi, i portieri più bravi sono quelli che sanno anche usare i piedi. Destro educatissimo per Esposito, che da il la all’azione del gol vittoria. Alla fine, salva il risultato con un grande intervento. PRODIGIOSO.

I FLOP

LA DIFESA DEL GINOSA – Soffre e non poco sulle incursioni di Doukoure. In 90 e passa minuti i difensori ginosini non riescono a prendergli le misure, nemmeno su calcio piazzato, come quando allo scadere segna di testa, da due passi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. BELLE STATUINE.

UGENTO – Dopo tre pareggi consecutivi (inclusi i due match di Coppa) arriva il ko interno contro il Maglie. Inizio non troppo esaltante per l’Ugento, che pure avrebbe i mezzi tecnici per fare decisamente meglio e l’esperienza accumulata nella passata stagione da matricola nel massimo torneo regionale. ALLA RICERCA DELLA VITTORIA PERDUTA.

MASSAFRA – Inutile dirlo, dalla squadra di mister D’Alena ci si aspetta di più. L’appuntamento con la vittoria è ancora una volta rimandato. In vantaggio di due reti dopo appena mezzora, sul campo del Sava, si fa rimontare nella ripresa. OCCASIONE SPRECATA.