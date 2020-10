FJ GALLIPOLI – Andrea De Marco non è più l’allenatore dei giallorossi

La sconfitta interna subita contro l’Avetrana è costata cara a mister Andrea De Marco. La società della Fiamma Jonica Gallipoli ha infatti deciso, in data odierna, di sollevare dall’incarico il tecnico ex Casarano, che conclude la sua avventura con sole quattro partite ufficiali all’attivo, che hanno di fatto hanno portato in dote due pareggi e due sconfitte.

Questa la nota ufficiale del sodalizio presieduto da Vincenzo Carrozza:

“F.J. Gallipoli Calcio 1946 comunica che mister Andrea De Marco è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il club ringrazia De Marco per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata, cogliendo l’occasione per porgere i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.