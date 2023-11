CD GALLIPOLI – Si è dimesso Marcello Barone: “Improvvise questioni personali”. La nota

in foto: M. Barone (a destra, archivio)copyright: Coribello

Dopo le dimissioni di Sandro Carrozza da allenatore del Città di Gallipoli, arrivano anche quelle di Marcello Barone che, solo pochi giorni fa, aveva ufficializzato il suo ingresso nella società. La nota di Barone:

“L’amore verso la città e la passione verso i colori giallorossi mi hanno spinto poche settimane fa a rientrare nel mondo del calcio, per provare a dare il mio piccolo contributo al Gallipoli Calcio.



Purtroppo questo mio brevissimo percorso dovrà interrompersi bruscamente a causa di improvvise questioni personali che non mi consentono di proseguire questa avventura.



Faccio il mio più sincero in bocca al lupo al Gallipoli Calcio e alla società tutta, con la speranza che si possano raggiungere i traguardi prestabiliti ad inizio stagione”.

Marcello Barone