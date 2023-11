LECCE – Infortunio Almqvist, l’esito degli esami strumentali

in foto: P. Almqvistcopyright: Coribello/SS

Non è grave, ma nemmeno di poco conto, l’infortunio subito ieri in allenamento da Pontus Almqvist. L’attaccante del Lecce, secondo quanto riporta una nota del club giallorosso, ha riportato “una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra”, che lo costringerà, ovviamente, a saltare la partita di domani contro il Milan.

Il guaio muscolare è stato evidenziato attraverso analisi strumentali effettuate presso lo studio radiologico “Quarta Colosso” di Lecce.

Dando un’occhiata al calendario, la pausa per le nazionali giunge nel momento più opportuno. Lo svedese, quindi, potrà sfruttare i giorni di stop ai campionati per provare a recuperare il prima possibile senza saltare molti impegni di campionato. Dopo la partita col Milan e la pausa, il 27 novembre prossimo il Lecce sarà ospite del Verona per poi cominciare il mese di dicembre ospitando il Bologna, domenica 3.