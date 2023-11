LECCE – D’Aversa vuole una squadra carica: “Tifosi e rabbia una spinta per far bene con il Milan”. I convocati

Ultima gara prima della sosta per il Lecce, impegnato domani nel difficile incontro con un Milan reduce dal trionfo con il PSG. A presentare la sfida come di consueto in conferenza stampa mister Roberto D’Aversa.

Domani c’è di fronte un altro avversario proibitivo: “E’ meglio il Milan abbia vinto, sarebbe stato fuorviante pensare all’Udinese e alla gara che ha giocato. I rossoneri sono più quelli di Champions e dobbiamo pensare a questo, poi è chiaro che dobbiamo essere concentrati sulla nostra prestazione e non su quella dell’avversario, dobbiamo scendere in campo con la rabbia dell’ultimo risultato sfuggito alla fine trasformandola in una prestazione positiva”.

Il tridente subirà inevitabilmente dei cambiamenti: “Prepariamo sempre le partite in base all’avversario e alle caratteristiche dei nostri. Manca Pontus ma c’è un calciatore che ha sempre fatto bene, poi è chiaro che l’interpretazione del ruolo cambia anche a seconda delle caratteristiche. Anche Sansone può interpretare quel ruolo, è un giocatore che ha fatto molti gol”.

Qualche scoria post Roma c’è ancora: “Il fatto di aver fatto bene con la Roma ci deve dare consapevolezze, poi affrontiamo una squadra diversa. Hanno giocatori bravi in campo aperto, non dobbiamo permettere ripartenze. Ci arriviamo con grande rabbia, quella dei tifosi è anche la nostra, all’Olimpico avrei voluto spaccare lo spogliatoio. Dobbiamo però imparare da quella gara e sbagliare di meno”.

Sulla formazione: “Diversi dubbi ci sono, questo anche perché chi è entrato a gara in corso con la Roma ha fatto bene, penso a Gonzalez e Gallo che sono in forma. Blin? Al momento ha 30 minuti nelle gambe, sebbene conoscendolo mi darebbe la disponibilità per giocarne 90”.

C’è sicuramente qualche aspetto da migliorare: “Analizziamo sempre la partita, con gli aspetti positivo e quelli meno. Di buono c’è che dopo aver subito il pari dalla Roma la squadra si è trovata a voler vincere, cosa che spesso ci ha permesso di prendere punti in situazioni insperate. Di certo dovevamo gestire meglio la palla, non dobbiamo farci influenzare dal fatto che mancano pochi minuti al fischio finale”.

In conclusione, sugli infortuni: “I giocatori veloci hanno fibre diverse rispetto agli altri, sono più esplosivi. Abbiamo avuto solo due infortuni muscolari, siamo stati bravi più che fortunati in questo, siamo molto sotto la media del campionato rispetto ad altre squadre. Purtroppo Almqvist si è fatto male in un giorno in cui pioveva ed il campo era pesante. L’ho risparmiato dall’inizio in Coppa, ma questo non è bastato purtroppo per evitarne l’infortunio”.

Ecco i convocati per il match di domani:

PORTIERI: Brancolini, Samooja, Falcone

DIFENSORI: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Touba, Venuti, Dermaku

CENTROCAMPISTI: Berisha, Faticanti, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani, Blin, Kaba

ATTACCANTI: Banda, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza, Burnete