CD GALLIPOLI – Si è dimesso mister Sandro Carrozza

Da oggi, mister Sandro Carrozza non è più l’allenatore del Gallipoli, “per motivi strettamente personali”.

La nota integrale: “È stata una scelta molto dolorosa ed un grande dispiacere soprattutto per le persone a me vicine e con le quali ho condiviso con grande orgoglio e senso di appartenenza questo percorso, persone che da 2 anni e mezzo lavorano con passione per far tornare grande il Gallipoli. Purtroppo sono costretto mio malgrado ad interrompere bruscamente questo cammino, rassegnando oggi le mie dimissioni da allenatore del Gallipoli Calcio. Un percorso straordinario, iniziato sui campi di terra della Promozione e concluso oggi ad un passo dai professionisti, con un doppio salto di categoria in sole due annate sportive.

Le motivazioni sono strettamente personali e non mi consentono più di dedicarmi all’incarico con la professionalità e la concentrazione che merita una città così prestigiosa ed importante, la città che mi ha visto nascere e crescere, sia umanamente che calcisticamente.

Grazie alla Presidenza per il privilegio che mi è stato concesso, grazie ad ogni singolo calciatore che ha accompagnato questo mio percorso in questi due anni e mezzo, grazie ai miei collaboratori per ogni singolo minuto condiviso, grazie a tutte le persone che ruotano attorno al Gallipoli Calcio, grazie ai tifosi per il continuo sostegno.

aver dato tutto fino all'ultimo minuto. È stato un piacere, oltre che un onore, far parte di questa grande famiglia. Lascio con la consapevolezza di

Auguro al Gallipoli ogni bene e fortuna per il prosieguo della stagione”.