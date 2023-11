ECCELLENZA/B – Manduria batte, Ugento risponde: i tabellini della 9ª giornata

in foto: l'Ugento capolistacopyright: Sara Urso

Manduria batte, Ugento risponde. Immutate le prime due posizioni della classifica di Eccellenza girone B dopo la giornata numero 9, giocata in due tranche. Ieri il Manduria, soffrendo e di rimonta, ha avuto la meglio sul Massafra che si era portato avanti due volte; nella ripresa, poi, si sono scatenati i biancoverdi con Espinar, Cavaliere e Munoz che hanno completato il ribaltone per il 4-2 finale.

Nel pomeriggio, invece, l’Ugento ha dilagato sul campo della Virtus Matino per 5-0, ristabilendo le distanze a +2 sullo stesso Manduria e a +6 da Massafra e Campi; il Brilla, con una doppiettta di Carlo Poleti, ha domato l’Ostuni fanalino di coda. Prosegue nella risalita della classifica il Racale, a cui è bastato un rigore di Flordelmundo per vincere la resistenza dell’Arboris Belli. Rotondo successo del Novoli sul Maglie e quarto successo in campionato che vale quota 13. Colpo esterno del Mesagne contro l’Otranto: la panchina di Tartaglia sembra a grosso rischio. Psri tra Ginosa e San Pietro.

I tabellini della nona giornata:

MANDURIA-S. MASSAFRA 4-2

RETI: 24′ pt Sibilla (MAS), 34′ pt Linares (MAN), 42′ pt rig. Girardi (MAS), 7′ st Espinar (MAN), 12′ st Cavaliere (MAN), 22′ st Munoz (MAN)

MANDURIA: Salvadore D., Cicerello, Bocchino, Maroto, Rapio (20′ st Cutrone), Castro (28′ st Lopez), Linares, D’Ettorre, Espinar, Quarta (45′ st Dorini), Cavaliere (20′ st Munoz). All. Salvadore A.

S. MASSAFRA: Oliva, Secondo (38′ st Ventimiglia), Ligorio, D?Arcante, Carlucci, Nobile, Faccini, Sibilla (28′ st Fabiano), Serafino, Girardi, Russo. All. Malacari.

ARBITRO: Camporeale di Molfetta.

NOTE: al 27′ pt Russo (MAS) calcia sul palo un rigore.

—

BRILLA CAMPI-OSTUNI 2-0

RETI: 19′ st e 43′ st Poleti C.

BRILLA CAMPI: Laghezza, Carrozzo, Maniglia, Iaia, Tondo, De Ventura (17′ st Turco), Poleti A. (48′ st Sardelli), Caravaglio, Facecchia, Marti, Poleti C. All. Patruno.

OSTUNI: Sy, Fiorentino, Quarta (19′ st D’Amico), Mastrota, Ben Kousni, De Rosa, De Souza (33′ st Spinelli), Arcadio, Pape Faye, Protopapa (24′ st Thiune), Senè. All. Giunta.

ARBITRO: Tinelli di Ivrea.

—

OTRANTO-MESAGNE 0-1

RETI: 9′ st Vapore

OTRANTO: Caroppo, Angelini, Plevi, Medaglia (22′ st Nicolazzo), Signore, Cisternino, Valentini, Vigliotti (29′ st Gallo), Trovè, Piccinno, Tourè. All. Tartaglia.

MESAGNE: Carriero, Orfano, Galeone, Pizzolla, Cerrato, Tamborrino, Coronese (10′ st Giancola), Sacco, Vapore (43′ st Gravili), D’Ippolito, Miccoli (22′ st Lombardi). All. Semeraro.

ARBITRO: Portoso di Molfetta.

—

SAN PIETRO VERNOTICO-GINOSA 1-1

RETI: 28′ pt Santoro (SP), 36′ st Gallitelli (G)

SAN PIETRO V.: Russo, Renna, Solimeno, Fina, Medico, Pinto (11′ st Negro), Manta Ale. (1′ st Dos Santos), Pendinelli (29′ st Menga), Procida, Santoro (11′ st Cassano), Manta And. (40′ st Taveri). All. Di Serio.

GINOSA: Pizzaleo, Labarile (17′ st Gallitelli), Hysaj, Partipilo, Chiochia, Pinto, Verdano (17′ st Fede), Camporeale, Genchi, Lovecchio, Gatto. All. Passariello.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

—

ATL. RACALE-ARBORIS BELLI 1-0

RETI: 15′ st rig. Flordelmundo

ATL. RACALE: Ferraris, Manca (39′ st Parlati), Moran, Milessi, Pizzo, My, Chirivì (12′ st Pennetta), Flordelmundo, Latorre (34′ st Dantraccoli), Almeyra (20′ st Santomasi), Gravina (30′ st Castellaneta). All. Calabuig.

ARBORIS BELLI: Menegatti, Laguardia (8′ st Terrafino), Scattarelli, Leggiero (18′ st Lella), Arribillaga (32′ st Longo), Cantalice, Pisano (18′ st Fernandez), Legari (42′ st Fumarola), Gomes Forbes, Amodio, Urbano. All. Marasciulo.

ARBITRO: Casula di Taranto.

—

NOVOLI-TOMA MAGLIE 4-2

RETI: 5′ pt rig. e 5′ st Marchionna (N), 28′ pt D’Andria (N), 30′ pt rig. e 3′ st Tato (M), 14′ st rig. Falco (N)

NOVOLI: Marchionna Ales., D’Andria, Giannotti (25′ st Lorenzo), Trofo, Gomez, Bax, Falco (30′ st Meitè), Calò, Marchionna And., Delgado, Garnica. All. Manco.

TOMA MAGLIE: Mele, Falzetta, Amato, Stella, Frisenda, Conte, Sprovieri (10′ st Miccoli), Fideli (20′ st Di Giulio), Senè, Tato, Albano. All. Bruno (squal.).

ARBITRO: Merlino di Pontedera.

—

V. MATINO-UGENTO 0-5

RETI: 15′ rig. Bernaola, 26′ e 58′ Jimenez, 35′ Ruiz, 70′ Ancora