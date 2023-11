PROMOZIONE/B – Taurisano balza in vetta, Leverano scivola ancora: i tabellini della 9ª giornata

Battendo il Tricase per 2-1 con una doppietta del solito Negro, il Taurisano (quinta vittoria in serie) agguanta la vetta della classifica di Promozione girone B dopo la nona giornata, approfittando dello stop del Leverano sul campo del Galatina. Per i bianconeri, quella di ieri è stata la seconda sconfitta stagionale e consecutiva, mentre il Galatina è in serie positiva da cinque turni, nei quali ha vinto per quattro volte. Manisi e compagni agganciano al secondo posto il Leverano e il Grottaglie, caduto sul campo della sempre più sorprendente Rinascita Refugees, quinta a pari merito col Copertino, a cui è bastato un gol di Perrone per piegare il Talsano.

Vittoria pirotecnica per il Galatone a Locorotondo e sorpasso in classifica. Nelle zone basse della classifica, vittorie per il Ceglie sul Veglie e per il Cedas Avio (primo successo stagionale) sul Carovigno.

I tabellini della nona giornata:

RINASCITA REFUGEES-GROTTAGLIE 3-1

RETI: 46′ pt Kassama (R), 20′ st Marong (R), 47′ st Mur (G), 49′ st Thiam (R)

RINASCITA R.: Strafella, Abdou, Gueye M., Diop, Gueye B. (35′ pt Kone), Diarrassouba (42′ st Jarjue), Coulibaly (35′ st Thiam), Senè, Kassama (45′ st Amar), Conde, Marong. All. Hassane.

GROTTAGLIE: Pinto, Nicoli, D’Amicis (21′ st Mignogna), Rossetti, Danese, Casaccio, Sanyang, Mur, Sowe, Borda, De Roma (27′ pt Pisano). All. Carrozzo.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

COPERTINO-TALSANO 1-0

RETI: 45′ pt Perrone

COPERTINO: Margiotta, Nestola, Della Bona (28′ st Muci S.), Giannuzzi, Elia, Perrone, Carrino (43′ st Pinto), D’Amanzo, De Luca (28′ st Epifani), Frisenda, De Michele (43′ st Bruno). All. Corallo.

TALSANO: Miccoli, Villa (25′ st Lippo), Prete, La Gioia, Lecce (40′ st Montervino), Macaluso, Notaristefano, D’Urso, Marsico (1′ st Tursi), Conte (35′ st Scarci), Giannetti (20′ st Pagliaro). All. Ungaro.

ARBITRO: Lecci di Casarano.

—

TAURISANO-TRICASE 2-1

RETI: 21′ pt e 48′ pt Negro (TA), 2′ st Palumbo (TR)

TAURISANO: De Gaetanis, Mele, Antonazzo, Solidoro, Alessandrì, Pasca, Castrì, Galati (2′ st Freddo), Vantaggiato (33′ st De Giorgi), Negro, Mosca. All. Botrugno.

TRICASE: Barile (1′ st Recchia), Zocco, Beron, Crisafulli, Lopez, Bulnes (33′ st Koffi), Corvaglia, Palumbo, Fittaioli, Pietrangelo (1′ st Cittadino), Kane. All. De Giuseppe.

ARBITRO: Sperti di Lecce.

—

GALATINA-LEVERANO 1-0

RETI: 10′ pt Manisi rig.

GALATINA: Colapietro, Candido, Mancarella, Marino Dino, Pino, Marino Dan., Urrutia, Brue, Potenza (12′ st De Blasi), Manisi, Mauro (20′ st Bolte). All. Colagiorgio.

LEVERANO: Bruno, De Giorgi (12′ st Pinto), Sperti, Ancora (15′ st Valentini), De Carli, Gubello, Lauretti (20′ st Miccoli), Spedicato (23′ st Suwareh), Palazzo, De Carlo, De Luca. All. Caragiuli.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.

—

CEDAS AVIO BR-CAROVIGNO 4-1

RETI: 19′ pt e 28′ pt Morleo (CB), 11′ st Bari (CA), 16′ st Lotito (CB), 31′ st Morelli rig. (CB)

CEDAS AVIO BR: Cerignola, Morleo, De Francesco (22′ st Ferrara), Grande De Vincentis, Margarito, Merito (12′ st Castrignano), Motti (15′ st Encajes), Morelli (23′ st Brina), Lazzoi (1′ st Lotito), Carrozzo. All. Marangio.

CAROVIGNO; Laghezza, Regnani (10′ st Marino), Cirasino, Lanzillotti T. (20′ st Barnaba), Urso, Frumento, D’Erriquez (30′ st Lanzillotti P.), Narracci (30′ st Taddeo), Turco, Greco, Bari. All. Del Vecchio.

ARBITRO: De Santis Di Bari.

—

V. LOCOROTONDO-GALATONE 3-4

RETI: 40′ pt e 26′ st Diwouta (L), 41′ pt Musli (L), 10′ st aut. Turnone (G), 14′ st rig. Papa (G), 22′ st e 35′ st Filoni D. (G)

V. LOCOROTONDO: Semeraro, Scatigna (18′ st Neglia), Turnone, Miola, Lacirignola, Basile (36′ st Sory), Natale, Pentassuglia (18′ st Paoluccio), Diwouta (36′ st Dos Santos), Musli, Sozzo. All. Pettinicchio.

GALATONE: Mirarco, Fracella, Tundo, Levanto, Inguscio, Antico, Papa (45′ st Carrozza), De Leo C. (11′ st Adamo), Filoni D., De Pascalis (11′ st Spano), De Leo D. All. Rollo.

ARBITRO: Rizzo di Casarano.

—

CEGLIE-VEGLIE 2-0

RETI: 5′ pt Di Coste, 20′ pt Cellamare

CEGLIE; Costantino, Di Coste (1′ st Merico), Antico, Palazzo, Nazaro V. (33′ st Palumbo), Maggi, Nazaro G. (40′ st Lunetti), Cellamare, Santoro (26′ st Pergola), De Pasquale, Bojang (13′ st Ciraci). All. Passalacqua.

VEGLIE: Gutierrez, Martina S. (1′ st Sillah), Martina D., Del Monte, Mignaco, Voges, Mesa (1′ st Corallo), Gullaci (24′ st De Blasi), Fiorini (24′ st Quarta), Michaylyszyn, Pezzarossa (42′ st Ursini). All. Malerba.

ARBITRO: Matera di Barletta.