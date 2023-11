FEMMINILE – Il ciclone D’Amico si abbatte su Matera, Lecce Women vince ancora

Dopo la Salernitana anche il Matera è costretto a subire la legge del poker del Lecce Women. Identico risultato per le giallorosse a distanza di una settimana, 4-2 a proprio favore, e seconda vittoria di fila che allontana la squadra allenata da Vera Indino dalla zona calda della classifica del campionato di serie C di calcio femminile.

Quella che alla vigilia appariva come una montagna impossibile da scalare, sul campo invece si è trasformata in una gara dominata dal Lecce Women. Il Matera di mister Lanzolla, costruito nel corso dell’estate per puntare alla promozione in serie B, nonostante la presenza in organico di ben sette calciatrici straniere e di altre italiane di valore si è sciolto come neve al sole dinanzi all’ottima organizzazione tattica e alla qualità della giovane formazione giallorossa che, anche in Basilicata, si è presentata in campo con tante calciatrici nate negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009.

“Queste ragazze rappresentano il futuro del Lecce Women e più andiamo avanti e mi convinco della bontà della scelta fatta dalla società che ha puntato forte sulla crescita e sulla valorizzazione delle calciatrici del territorio, anche a costo di incappare strada facendo in qualche brutto scivolone”, ha detto con soddisfazione l’allenatrice Vera Indino.

Mattatrice dell’incontro è stata la solita e instancabile Serena D’Amico, autrice di una splendida tripletta a coronamento di una prestazione sontuosa. A segno per la seconda domenica di fila anche l’attaccante polacca Kinga Ejzel, autrice della rete del momentaneo 3-2 per le salentine. “Al di là di chi ha segnato, e sono molto felice per Serena e per Kinga, ci tengo ad evidenziare soprattutto la prova generale di una squadra che sta crescendo giorno dopo giorno – ha commentato Indino -. Ora però bisogna ritornare subito con i piedi per terra perché domenica ci attende una partita molto impegnativa contro la capolista Trastevere. Per fare risultato dovremo giocare una gara perfetta e potrebbe anche non bastare”. Domenica 12 novembre, alle ore 14.30, al comunale “La Torre” di Castrignano de’ Greci sfida alla prima della classe.

IL TABELLINO

MATERA SASSI-LECCE WOMEN 2-4

RETI: 3′ pt, 11′ pt e 34′ st D’Amico (L), 22′ pt e 42′ pt Barile (M), 9′ st Ejzel (L)

MATERA SASSI: Kritikou, Bonasia, Trotta, Vlassopoulou, Fiore, Badiceanu, Slattoy, Johansen, Barrile, Robbins, Sesto. In panchina: Lospalluto, Ferrarello, Strubelova. Allenatore Giuseppe Lanzolla.

LECCE WOMEN: Prieto; Bocchieri, Felline, Daple, Scardino (11′ st Depunzio); De Vito (47′ st De Paola), Pompa, Di Staso, Megna; D’Amico, Ejzel. In panchina: Garzya, Nutricati, Monno, Guido. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Rossomando di Salerno.

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 9): Apulia Trani-Palermo 0-1, E. Coscarello-Catania 1-3, Grifone Gialloverde-Montespaccato 1-1, Independent-Crotone 4-0, Matera Sassi-Lecce Women 2-4, Molfetta-Villaricca 0-1, Salernitana-Frosinone 2-3, Trastevere-Vis Mediterranea 0-1.

CLASSIFICA: Trastevere, Vis Mediterranea 24 – Catania 19 – Frosinone 16 – Matera Sassi, Montespaccato 15 – Lecce Women, Independent 14 – Palermo 12 – Villaricca, Salernitana 10 – Grifone Gialloverde, Molfetta 8 – Apulia Trani 3 – E. Coscarello 2 – Crotone 1.

PROSSIMO TURNO (12 nov.): Catania-Matera Sassi, Crotone-Apulia Trani, Frosinone-Independent, Lecce Women-Trastevere, Montespaccato-Salernitana, Palermo-Molfetta, Villaricca-E. Coscarello, Vis Mediterranea-Grifone Gialloverde.