GALLIPOLI – Non riesce il cambio di passo, anche col Gelbison arriva un’altra sconfitta

Non riesce ancora a cambiare marcia il Gallipoli, sconfitto anche ad Agropoli dal Gelbison. Per la squadra di Sandro Carrozza arriva la quinta sconfitta nelle ultime sei partite. La vittoria (l’unica, finora) manca dalla prima giornata e la classifica ora vede i giallorossi mestamente all’ultimo posto a pari merito con la Palmese.

Dopo una prima fase interlocutoria, la Gelbison comincia a osare di più, prima con Lollo, poi con Russo e, al 24′, trova il gol del vantaggio con Croce, abile nel beffare Passaseo con un pallonetto. Prima del riposo, altre due palle gol per Croce e Bubas, mentre è di Miggiano l’unica sortita giallorossa verso Milan.

Non cambia lo spartito nella ripresa, con la Gelbison sempre più propositiva rispetto agli avversari e a un passo dal raddoppio con Croce, bravo Passaseo nell’occasione. La rete del raddoppio locale arriva alla mezzora, col neo entrato Dellino, autore di una secca conclusione a rete che s’insacca alle spalle di Passaseo e che mette il sigillo sui tre punti in palio.

Il Gallipoli è chiamato all’immediato cambio di rotta, prima che sia ormai troppo tardi. L’ingresso del nuovo socio, Marcello Barone, unitamente a quello del nuovo direttore sportivo Mino Manta, dovrebbero portare, nel giro di poche settimane, qualche nuovo elemento per rinforzare una rosa al momento in affanno. Domenica prossima, per il Gallipoli, ci sarà la visita della Fidelis Andria, che ieri è tornata alla vittoria a scapito del Santa Maria Cilento.

IL TABELLINO

Agropoli (SA), stadio “R. Guariglia”

domenica 05.11.2023, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 10

GELBISON-CD GALLIPOLI 2-0

RETI: 24′ pt Croce, 31′ st Dellino

GELBISON (3-5-2): Milan; Russo, Sall, Camilleri; De Pasquale (18′ st Mettivier), Lollo, Manzo, Ferrante )32′ st Cellammare), Tazza (32′ st Casiello); Croce (41′ st Tumminello), Bubas (9′ st Dellino). All. Monticciolo.

CD GALLIPOLI (3-5-2): Passaseo; Bianco, De Nova, Trinchera; Quarta (18′ st Sliti), Montagnolo, Scialpi, Sansò, Miggiano (28′ st Marocco); Artigas (9′ st Bacca), Oltremarini (22′ st Nestola). All. Carrozza.

ARBITRO: Zini sez .Udine.

NOTE: ammoniti Camilleri, Bubas, Casiello (GE), Miggiano (GA).

