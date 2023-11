NARDÒ – Tris al Bitonto e la risalita in classifica continua

Tre reti al Bitonto e altri tre punti in classifica per il lanciatissimo Nardò, alla quarta vittoria nelle ultime cinque partite e proiettato col vento in poppa in zona playoff.

Il Toro prende in mano da subito l’iniziativa, ma il Bitonto si difende bene e, nella prima mezzora, non corre grossi rischi. La prima svolta arriva al 33′ quando Ungredda stende Guadalupi in area ospite. Dal dischetto trasforma lo stesso Guadalupi per l’1-0 salentino. La replica del Bitonto è affidata a un colpo di testa di Tedesco, abbrancato senza problemi da Viola.

I granata ritornano in campo con più verve e Gentile va a un passo dal raddoppio insidiando due volte la porta di Diame che se la cava prima coi piedi, poi tira un sospiro di sollievo vedendo il pallone sfiorare l’incrocio dei pali. Il neo entrato D’Anna mette il sigillo sull’incontro: al 16′, sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta da De Giorgi, segna il gol del 2-0. Il Bitonto risponde con un tiro di Tangorra che incoccia sulla traversa dopo tre minuti ma nulla può al 43′ quando Gentile va via sul fondo e offre a D’Anna la palla del tris e della doppietta personale che l’ex Brindisi non si fa sfuggire.

Finisce con l’abbraccio virtuale dei tanti tifosi che hanno affollato le tribune del Via del Mare di Matino. Il Nardò continua nella risalita in classifica. Domenica prossima, trasferta sul campo dell’Angri, sonoramente battuto ieri al “Capozza” di Casarano.

—

IL TABELLINO

Matino, stadio “Via del Mare”

domenica 05.11.2023, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 10

NARDÒ-BITONTO 3-0

RETI: 35′ pt rig. Guadalupi, 16′ st e 43′ st D’Anna

NARDÒ (3-5-2): Viola; Russo, Lanzolla, Urquiza; De Giorgi, Mariani (42′ st Ingrosso), Guadalupi (47′ st Stragapede), Ceccarini (44′ st Ciannamea), Ciracì (8′ pt Rossi); Dambros (15′ st D’Anna), Gentile. All. Ragno.

BITONTO (3-5-2): Diame; Gianfreda, Gomes, Lobjanidze; Tangorra (36′ st De Michele), Ungredda (13′ st Scardigno), Pizzutelli (25′ st Stasi), Clemente (17′ st Alba), Marchitelli (17′ st Grumo); Tedesco, Mariano. All. Loseto.

ARBITRO: Pizzi di Bergamo.

NOTE: Ammoniti Guadalupi (N), Gianfreda, Lobjanidze, Gomes, Scardigno (B). Rec. 2′ pt, 5′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA