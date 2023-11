CASARANO – Tutto facile contro l’Angri, messaggio forte alle contendenti per il primo posto

Un Casarano praticamente perfetto batte per 3-0 l’Angri che non è mai stato in grado di mettere in discussione il risultato di una gara a senso unico.

Il tecnico Laterza deve fare a meno di Perez che non ha recuperato da una botta ricevuta mercoledì a Fasano, al suo posto si rivede Rajkovic. Tra i campani mister Liquidato, si affida al tridente composto da Herrera, Tall e Mansour. Giusto il tempo di prendere le misure che i padroni di casa si portano in vantaggio: all’11’ Giannini lascia partire un sinistro che non da scampo a Palladino e firma così il suo primo gol con la maglia del Casarano. I grigiorossi si rendono pericolosi grazie ad un incomprensione tra Celli e Pucci che non si capiscono, il portiere non riesce ad intervenire sul pallone ed è costretto al fallo su Tall, fortunatamente per i salentini è solo giallo. A dieci minuti dalla fine della prima frazione è Citro ad andare vicino al gol, il suo mancino però viene bloccato dall’estremo difensore in presa bassa. Un minuto dopo azione manovrata del Casarano, Gambino dentro per Citro che di tacco serve l’arrembante De Luca che però, da posizione favorevole non trova lo specchio della porta.

Nella ripresa è Falcone ci prova subito con un bel destro da fuori area al 7′, ma il suo tentativo si perde di poco a lato. Al 25′ Rajkovic, chiude la partita, prima il centravanti serbo si conquista un calcio di rigore che realizza spiazzando il portiere avversario. Poco dopo la mezz’ora c’è gioia anche per Parisi, su assist di Versienti, di testa indovina un pallonetto che si infila sul secondo palo della porta di Palladino. Un successo che permette al Casarano di lanciare un messaggio forte alle contendenti per il primo posto in classifica e che sottolinea lo straordinario momento di salute della squadra allenata da mister Laterza che alla decima giornata sembra aver trovato la quadra di un gruppo che ora scoppia di salute. Domenica prossima trasferta sul campo della Paganese.

(US Casarano Calcio)

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “Capozza”

domenica 05.11.2023, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 10

CASARANO-ANGRI 3-0

RETI: 11′ pt Giannini, 25′ st Rajkovic rig., 31′ st Parisi

CASARANO (4-2-3-1): Pucci; Pedalino, Celli, Vona, Giannini; De Luca (25’ st D’Alena), Cerutti (34’ st Ramos da Silva); Gambino (1’ st Parisi), Citro (21’ st Gjonaj), Falcone (14’ st Versienti); Rajkovic. A disposizione: Carotenuto, Thiandoum, Colazzo, Guastamacchia. Allenatore: Laterza.

ANGRI (4-3-3): Palladino; De Marco, Kljakic, Mane, Fiele (10’ st Ascione); Fabiano, Herrera (32’ st Caropreseo), Spunticcia (30’ st Sabatino); Palmieri (10’ st Cordato), Tall, Mansour. A disposizione: Scarpato, Di Mauro, Rosolino, Marasco, Ascione, Costabile. All. Liquidato.

ARBITRO: Sig. Mansour Sez. Brescia.

NOTE: Ammoniti Pucci, Cerutti, Fiele. Rec, 2 pt, 4′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA