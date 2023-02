CASARANO – Tris al Team Altamura, esordio ok per Foglia Manzillo

Esordio con vittoria (3-1) per Foglia Manzillo sulla panchina del Casarano, con i rossoazzurri bravi a ribaltare lo svantaggio maturato dopo appena una manciata di secondi di gioco.

Bastano 12’’ all’Altamura per portarsi in vantaggio. Calcio di inizio battuto dal Casarano. I biancorossi recuperano il pallone, innescano il contropiede e vanno a rete con un tiro a incrociare di Bolognese contro il quale nulla può Baietti. All’8 il Casarano prova a scuotersi. Saraniti calcia in porta dalla destra, Spina si oppone con i piedi. Al minuto successivo Mercurio tenta la conclusione di potenza dalla distanza, ma l’estremo difensore barese neutralizza in presa bassa. Al 13’ Saraniti, dal vertice sinistro dell’area di rigore, impegna nuovamente Spina, ma è l’Altamura a premere sull’acceleratore alla ricerca della seconda marcatura. Al 22’ Dipinto, servito dalla sinistra, calcia in porta dal limite. Tiro insidiosissimo, che Baietti riesce a smanacciare in angolo. Sugli sviluppi Ganci chiama ancora una volta all’intervento in tuffo l’estremo difensore rossoazzurro. Il Casarano abbozza una reazione alla mezz’ora: Mercurio si incunea in area e calcia in porta, ma viene murato da Mattera; sulla respinta ci prova Cecere, ma senza fortuna. Al 43’ Sosa prova a sorprendere Baietti dai 25 metri, ma il numero uno del Casarano fa buona guardia. Dopo 3’ di recupero si va negli spogliatoi sul parziale di 1-0 per gli ospiti.

La ripresa si apre con il Casarano in avanti, ma l’Altamura si difende bene. Il gol, però, è nell’aria e giunge al 66’, quanto i padroni di casa ristabiliscono il pareggio grazie a una prodezza di Cipolletta, autore di una bellissima rovesciata in area. Al 67’ Sosa di testa da ottima posizione conclude direttamente tra le braccia di Baietti. È il Casarano ad insistere e al 73’ Bocchetti si guadagna un calcio di rigore per atterramento in area da parte di Colella. A realizzare dal dischetto è Strambelli che spiazza Spina. L’Altamura non ci sta e al 76’ sfiora il gol con Croce che dalla distanza colpisce in pieno la traversa a Baietti ormai battuto. Al 78’ nuova traversa per gli ospiti, questa volta a colpirla è Ganci di testa. È il Casarano, però, a segnare. Pasticcio in disimpegno per gli ospiti, ne approfitta Citro che scavalca con un pregevole pallonetto che scavalca Spina in uscita. La gara termina dopo 5’ di recupero. Tre punti pesantissimi per il Casarano che domenica prossima farà visita all’Afragolese.

—-

IL TABELLINO

Casarano, stadio “Capozza”

domenica 12 febbraio 2023, ore 14.30

Serie D/H 2022/23 – giornata 23

CASARANO-T. ALTAMURA 3-1

RETI: 1’ Bolognese (A), 66’ Cipolletta (C), 74’ Strambelli rig. (C), 81’ Citro (C)

CASARANO (4-2-3-1): Baietti; Vitofrancesco, Guastamacchia, Cipolletta, Tipaldi; Cecere (89′ Boersma), Marsili; Strambelli (77’ Navas), Citro (88’ Pambianchi), Mercurio (68’ Bocchetti); Saraniti (80’ Burzio). A disp. Carotenuto, Gaeta, Cannavaro, Dellino. All. Foglia Manzillo.

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Spina; Errico (83’ Casiello), Mattera, Sepe; Colella (77’ Cascella), Dipinto, Ganci (83’ Prinari), Bolognese (77’ Caputo), Murtas; Sosa, Molinaro (61’ Croce). A disp. Guido, Letizia, Schiavino, Venanzio. All. Ginestra.

ARBITRO: Federico Muccignato della sezione di Pordenone. Assistenti: Stefano Vito Martinelli della sezione di Potenza e Mirko Bartoluccio della sezione di Vibo Valentia.

NOTE: Cielo coperto. Terreno in buone condizioni. Prima della gara, i calciatori rossoazzurri hanno reso omaggio alla memoria di Giovanni Torsello, tifoso del Casarano scomparso improvvisamente in settimana. Temperatura: 12 gradi. Ammoniti: 18’ Sosa e Molinaro (A), 60’ Saraniti (C), 73’ Colella (A), 84’ Marsili (C). Espulsi: -. Recupero: 3’ pt; 5’ st.

